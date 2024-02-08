Барическая ложбина представляет серьезную опасность для гипертоников: что это такое и как её пережить

Врач Уланкина рассказала, что снижение атмосферного давления несет вред гипертоникам

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач из лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина обсудила понятие "барического дна" и его воздействие на человека.

Фото: openverse "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.

Она пояснила, что "барическое дно" или "барическая ложбина" представляет собой снижение атмосферного давления ниже обычной нормы для конкретного региона. За сутки давление может понизиться на несколько десятков миллиметров ртутного столба. Такие изменения могут ощутимо повлиять на самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца.

Уланкина подчеркнула, что гипертоникам особенно важно следить за своим здоровьем, регулярно измеряя артериальное давление дважды в день. Если давление резко возрастает или, наоборот, падает (что может произойти при барическом дне), следует принимать рекомендуемые лекарства, назначенные врачом.

Она также советует обращаться за медицинской помощью, если давление не стабилизируется и появляются симптомы, такие как боль в груди или головной боли, чтобы предотвратить гипертонический криз, инсульт или инфаркт.

Для облегчения состояния врач рекомендует избегать кофеина, алкоголя, саун и бань, а также сократить физическую активность, предпочитая прогулки на свежем воздухе или плавание.

Кроме того, важно высыпаться: взрослому человеку рекомендуется спать не менее семи-восьми часов. Следует также исключить из рациона соленую пищу и продукты, способствующие повышению давления, такие как сладкие газированные напитки, промышленные десерты и жиры животного происхождения. Наоборот, полезно употреблять яблоки, нерафинированное оливковое масло, авокадо, грецкие орехи и листовую зелень, так как они содержат компоненты, способствующие снижению давления.