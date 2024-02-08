Названы 3 причины, почему онкология добираются уже до совсем молодых людей: перечисляем

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Онколог Аннунциата назвала ожирение и алкоголь основными причинами рака у молодежи

1:16
Здоровье

Сведения о том, что онкологические заболевания в современном обществе затрагивают возраст все моложе и моложе, становятся общеизвестными, но только недавно стали известны истинные факторы, способствующие этому явлению.

Онколог Аннунциата назвала ожирение и алкоголь основными причинами рака у молодежи
Фото: openverse "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Согласно новому исследованию, основными факторами, способствующими увеличению смертности от рака толстой кишки среди молодого населения Америки, являются лишний вес и алкогольное злоупотребление. Эту информацию представляет опытный онколог из США Кристина Аннунциата.

По ее словам, рак толстой кишки — это наиболее частая причина летального исхода от онкологических заболеваний среди мужчин младше пятидесяти лет в Соединенных Штатах, а также занимает второе место среди женщин того же возраста. Она выделяет

  • современный образ жизни,
  • ожирение
  • и употребление алкоголя

в качестве основных факторов, способствующих этому статистическому росту.

Кроме того, Аннунциата отмечает, что у молодых людей чаще диагностируется агрессивная форма рака толстой кишки, что снижает шансы на выживание. В прошлом другой специалист, онколог Евгений Черемушкин, подчеркнул, что лимфомы и злокачественные опухоли почек встречаются чаще среди молодых людей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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