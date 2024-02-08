Какая полезная и недооцененная крупа может помочь в борьбе с сахарным диабетом, врачи ее назвали

Врачи назвали гречку самой полезной крупой для сердечников и диабетиков

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несмотря на убеждение в том, что гречка может способствовать увеличению свертываемости крови, она всё же рекомендуется для потребления гипертоникам, диабетикам и людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

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Это обосновано наличием в гречке двух естественных флавоноидов — рутина и кверцетина, которые благотворно воздействуют на состояние сердечно-сосудистой системы и других органов.

Рутин, также известный как витамин Р, играет ключевую роль в укреплении кровеносных сосудов и мелких капилляров. Регулярное потребление рутина снижает их хрупкость и склонность к кровотечениям. Поэтому гречка рекомендуется при атеросклерозе, варикозном расширении вен и других проблемах, связанных с кровообращением.

Кроме того, эта крупа характеризуется содержанием углеводов, которые медленно усваиваются организмом. Это предотвращает резкие колебания уровня сахара в крови, что благоприятно сказывается на работе поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы.

Ещё одно преимущество гречки заключается в том, что она создаёт ощущение насыщенности на длительный срок, что помогает избежать переедания. Тем не менее, стоит отметить, что эффект увеличения свертываемости крови наблюдается лишь при монодиете, когда гречка является единственным продуктом в рационе.

Такой способ питания, однако, не рекомендуется врачами, поскольку ни один продукт не способен обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Кроме того, у каждого индивидуальные противопоказания или непереносимости, которые следует учитывать при составлении рациона питания.

Таким образом, гречка является полезным продуктом, особенно для людей с сердечными проблемами и диабетом. Она обладает рядом преимуществ для здоровья, однако её следует употреблять в рамках разнообразного рациона, соблюдая рекомендации врачей.