Почему после 40 лет надо наседать на капусту кимчи, бобовые и зелёный чай: надо усиленно выводить холестерин

Диетолог Лиминг раскрыла, что бобовые продукты снижают уровень холестерина в крови

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Эмили Лиминг из Великобритании заявила, что включение определенных продуктов в рацион помогает снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови. Она особо выделила капусту кимчи, бобовые и зеленый чай.

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По мнению специалиста, после 40 лет уровень холестерина ЛПНП увеличивается из-за менее эффективного удаления его из организма. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как "плохой" холестерин может отложиться на стенках артерий.

Однако есть исследования, указывающие на то, что кишечные бактерии могут превращать "плохой" холестерин в копростанол, который выводится из организма естественным образом. Для стимуляции этого процесса диетолог рекомендует пересмотреть свою диету.

Эмили Лиминг подчеркивает необходимость включения в рацион кимчи — остро приправленного корейского блюда из квашеных овощей. Она также рекомендует употребление гороха, фасоли и чечевицы, так как они богаты клетчаткой.