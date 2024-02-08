Почему после 40 лет надо наседать на капусту кимчи, бобовые и зелёный чай: надо усиленно выводить холестерин

Диетолог Эмили Лиминг из Великобритании заявила, что включение определенных продуктов в рацион помогает снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови. Она особо выделила капусту кимчи, бобовые и зеленый чай.
По мнению специалиста, после 40 лет уровень холестерина ЛПНП увеличивается из-за менее эффективного удаления его из организма. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как "плохой" холестерин может отложиться на стенках артерий.
Однако есть исследования, указывающие на то, что кишечные бактерии могут превращать "плохой" холестерин в копростанол, который выводится из организма естественным образом. Для стимуляции этого процесса диетолог рекомендует пересмотреть свою диету.
Эмили Лиминг подчеркивает необходимость включения в рацион кимчи — остро приправленного корейского блюда из квашеных овощей. Она также рекомендует употребление гороха, фасоли и чечевицы, так как они богаты клетчаткой.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.