Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Госпитализированный Александр Панкратов-Чёрный вышел на связь
Врачи назвали гречку самой полезной крупой для сердечников и диабетиков
Ученые представили новый метод определения пола человека по рентгеновскому снимку
Автоэксперты рассказали, как часто нужно менять моторное масло
Пять секретов макияжа Анны Седоковой
Чистец шерстистый - прекрасное неприхотливое растение для сада
SHOT: в Белгородской области 6 человек пострадали в результате обстрела и атаки дрона
Пирог с рыбой — отличное блюдо на перекус
Почему собаки лижут лапы: важные знаки для владельцев
Почему после 40 лет надо наседать на капусту кимчи, бобовые и зелёный чай: надо усиленно выводить холестерин

Диетолог Лиминг раскрыла, что бобовые продукты снижают уровень холестерина в крови

1:01
Здоровье

Диетолог Эмили Лиминг из Великобритании заявила, что включение определенных продуктов в рацион помогает снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови. Она особо выделила капусту кимчи, бобовые и зеленый чай.

Диетолог Лиминг раскрыла, что бобовые продукты снижают уровень холестерина в крови
Фото: openverse "Cocao" by incidencematrix is licensed under CC BY 2.0.

По мнению специалиста, после 40 лет уровень холестерина ЛПНП увеличивается из-за менее эффективного удаления его из организма. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как "плохой" холестерин может отложиться на стенках артерий.

Однако есть исследования, указывающие на то, что кишечные бактерии могут превращать "плохой" холестерин в копростанол, который выводится из организма естественным образом. Для стимуляции этого процесса диетолог рекомендует пересмотреть свою диету.

Эмили Лиминг подчеркивает необходимость включения в рацион кимчи — остро приправленного корейского блюда из квашеных овощей. Она также рекомендует употребление гороха, фасоли и чечевицы, так как они богаты клетчаткой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
Как устранить желтение туй: названы причины и способы решения проблемы
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
В России описали сценарий войны России и НАТО
Чем воевать Киеву. Запад начал потихоньку сливать Украину Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Вкус напомнит популярные конфеты: приготовьте домашний шербет - в разы вкуснее магазинного
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Последние материалы
Пирог с рыбой — отличное блюдо на перекус
Почему собаки лижут лапы: важные знаки для владельцев
Ефим Шифрин объяснил, как стал бодибилдером
В Индии заявили, что весь мир благодарен ей за покупку российской нефти
В Израиле надеются, что их сборную по футболу не отстранят от международных турниров
Писатель Ник Перумов назвал СВО "войной за воссоединение русских земель"
Для гостей Петербурга выпустили памятки к началу курортного сбора
Первый отряд российских туристов готовиться к поездке в КНДР 9 февраля
Максим Галкин* приехал на гастроли в солнечный Азербайджан
Ученые объяснили, как теория шести рукопожатий работает в действительности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников