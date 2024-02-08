О правильном завтраке с самых основ: названо самое правильное время для первого приема пищи

Эндокринолог Павлова призывает россиян завтракать до восьми утра

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования ученых из Барселоны подтвердили эффективность раннего завтрака. Свои выводы по этому поводу сказала эндокринолог Зухра Павлова.

Фото: wikimedia.org by Josef Türk Reit im Winkl Chiemgau is licensed under CC BY 2.0

В течение семи лет исследователи наблюдали за образом жизни более 100 тысяч человек. Анализ показал, что у тех, кто употреблял завтрак до восьми часов утра, риск развития сахарного диабета снижался на 59% по сравнению с участниками, которые завтракали после девяти часов утра.

По словам доктора Павловой, причина этого заключается в биологических ритмах организма. Она подчеркнула, что рекомендуется завтракать сразу после пробуждения, чтобы обеспечить правильный контроль уровня глюкозы и инсулина в крови.

"Завтрак должен быть насыщенным и сбалансированным, включая жиры, белки и углеводы. Полезно выпить стакан теплой воды перед едой. Кофе лучше употреблять через час после завтрака", — заключила эндокринолог.