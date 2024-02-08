Исследования ученых из Барселоны подтвердили эффективность раннего завтрака. Свои выводы по этому поводу сказала эндокринолог Зухра Павлова.
В течение семи лет исследователи наблюдали за образом жизни более 100 тысяч человек. Анализ показал, что у тех, кто употреблял завтрак до восьми часов утра, риск развития сахарного диабета снижался на 59% по сравнению с участниками, которые завтракали после девяти часов утра.
По словам доктора Павловой, причина этого заключается в биологических ритмах организма. Она подчеркнула, что рекомендуется завтракать сразу после пробуждения, чтобы обеспечить правильный контроль уровня глюкозы и инсулина в крови.
"Завтрак должен быть насыщенным и сбалансированным, включая жиры, белки и углеводы. Полезно выпить стакан теплой воды перед едой. Кофе лучше употреблять через час после завтрака", — заключила эндокринолог.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.