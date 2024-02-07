Каковы шансы больного онкологией короля Великобритании Карла выжить, рассказал врач-онколог

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черемушкина объяснила, что поможет больному раком королю Великобритании Карлу III выжить.
Черемушкина не исключает, что что у монарха выявили доброкачественную гиперплазию. Она отметила, что Карл III может страдать опухолью мочеточника, который можно удалить хирургическим путём.
"При распространенном раке мочеточника тоже производится хирургическое лечение, называемое нефроуретерэктомией, в сочетании с удалением мочевого пузыря", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".
Онколог рассказала, что продолжительность жизни пациента при онкологии мочеточника зависит от стадии рака, имеющихся сопутствующих заболеваний и возраста больного.
"В 80 процентах случаев больных с неинвазивным переходноклеточным раком мочеточника удаётся вылечить, при инвазивном — всего у 15 процентов есть шанс выжить", — объяснила медик.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.