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Каковы шансы больного онкологией короля Великобритании Карла выжить, рассказал врач-онколог

Онколог Черёмушкина заявила, что больного раком короля Британии можно спасти с помощью хирургического лечения

1:03
Здоровье

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черемушкина объяснила, что поможет больному раком королю Великобритании Карлу III выжить.

Онколог Черёмушкина заявила, что больного раком короля Британии можно спасти с помощью хирургического лечения
Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain

Черемушкина не исключает, что что у монарха выявили доброкачественную гиперплазию. Она отметила, что Карл III может страдать опухолью мочеточника, который можно удалить хирургическим путём.

"При распространенном раке мочеточника тоже производится хирургическое лечение, называемое нефроуретерэктомией, в сочетании с удалением мочевого пузыря", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Онколог рассказала, что продолжительность жизни пациента при онкологии мочеточника зависит от стадии рака, имеющихся сопутствующих заболеваний и возраста больного.

"В 80 процентах случаев больных с неинвазивным переходноклеточным раком мочеточника удаётся вылечить, при инвазивном — всего у 15 процентов есть шанс выжить", — объяснила медик.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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