Каковы шансы больного онкологией короля Великобритании Карла выжить, рассказал врач-онколог

Онколог Черёмушкина заявила, что больного раком короля Британии можно спасти с помощью хирургического лечения

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черемушкина объяснила, что поможет больному раком королю Великобритании Карлу III выжить.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain

Черемушкина не исключает, что что у монарха выявили доброкачественную гиперплазию. Она отметила, что Карл III может страдать опухолью мочеточника, который можно удалить хирургическим путём.

"При распространенном раке мочеточника тоже производится хирургическое лечение, называемое нефроуретерэктомией, в сочетании с удалением мочевого пузыря", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Онколог рассказала, что продолжительность жизни пациента при онкологии мочеточника зависит от стадии рака, имеющихся сопутствующих заболеваний и возраста больного.

"В 80 процентах случаев больных с неинвазивным переходноклеточным раком мочеточника удаётся вылечить, при инвазивном — всего у 15 процентов есть шанс выжить", — объяснила медик.