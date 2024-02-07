"Ослабленный иммунитет после зимы". Почему многие заболевания обостряются весной? Ответ на этот вопрос дала терапевт Галина Шахова

Терапевт Шахова объяснила обострение многих заболеваний весной изменениями в окружающей среде

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Многие заболевания обостряются весной из-за изменений в окружающей среде и ослабленного иммунитета после зимы. Об этом Pravda.Ru заявила терапевт Галина Шахова.

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"Весной многие болезни обостряются из-за изменений в окружающей среде и ослабленного иммунитета после зимы. Некоторые из наиболее распространенных заболеваний, которые обостряются весной, включают грипп, простуду, аллергии и астенопсихоз. Чтобы подготовиться к возможному обострению болезни, необходимо укрепить свой иммунитет", — сказала она.

По словам специалиста, это можно сделать путем правильного питания, увеличения физической активности, увлажнения и проветривания помещения, соблюдения личной гигиены. При этом собеседница Pravda. Ru отметила, что если у вас уже есть заболевание или предрасположенность к нему, существуют дополнительные меры предосторожности, которые можно принять.

"В случае аллергий, полезно избегать контакта с аллергенами, то есть это пыль, пыльцы или животные шерсть. Для гриппа и простуды рекомендуется избегать контакта с больными людьми и держать полную гигиеничность, включая использование одноразовых салфеток при чихании или кашле", — добавила Шахова.

Необходимо также уделить внимание своему общему здоровью и жизненному образу. Полноценное питание, умеренная физическая активность, укрепление иммунитета и снижение стресса могут помочь предотвратить многие заболевания и обострения весной, заключила врач.