Как понять, что почки уже сдают: несколько симптомов, которые можно заметить невооруженным взглядом

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Врач Елисеев назвал сухость кожи, зуд и слабость симптомами заболеваний почек

1:59
Здоровье

Эксперты из России поделились информацией о необычных признаках, указывающих на возможные проблемы с почками. Заболевания этого органа довольно распространены и выявляются при обследовании каждого десятого пациента. Врач Михаил Елисеев поделился сведениями о том, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии заболеваний почек.

Врач Елисеев назвал сухость кожи, зуд и слабость симптомами заболеваний почек
Фото: openverse.org by SEM is licensed under CC BY 4.0.

Многие такие заболевания часто проявляются с минимальными или отсутствующими симптомами, поэтому для точного выявления состояния требуется комплексное обследование пациента. Это важно, так как симптомы могут напоминать проявления других заболеваний.

Среди наиболее распространенных патологий почек — гломерулярные болезни, амилоидозы, пиелонефрит, поликистоз, паранеопластические процессы и мочекаменная болезнь. Елисеев обратил внимание на неочевидные признаки, которые могут указывать не только на заболевания почек, но и на другие патологии. Например, одышка, возникающая из-за застоя жидкости в организме, может появиться как при физической нагрузке, так и в покое, например, при гидротораксе.

Среди других неочевидных симптомов: сухость кожи и зуд (как результат нарушений минерального обмена), слабость и усталость, металлический привкус во рту (вследствие нарушения кислотно-щелочного баланса), нарушения сна (что часто наблюдается у пациентов с поражениями почек). Боли в пояснице, распространяющиеся вниз по животу и в область паха, также могут указывать на проблемы с почками.

Еще одним симптомом является дизурия, проявляющаяся болями, учащенными позывами к мочеиспусканию и затруднением мочеиспускания. Изменение цвета мочи также может быть признаком различных состояний, связанных с проблемами почек.

Очевидные симптомы заболеваний почек включают отечность конечностей и лица. Это происходит из-за снижения скорости фильтрации почек и задержки воды в организме.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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