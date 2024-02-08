Корень зла: из-за этих продуктов организм начинает убивать сам себя

Молочная продукция, согласно высказыванию врача-диетолога Маргариты Королевой, может представлять потенциальную угрозу для здоровья. Она отмечает, что человеческий организм не всегда эффективно переваривает молоко, что может стать причиной возникновения кожных проблем, простудных заболеваний и аутоиммунных нарушений.
По словам доктора медицинских наук, молочные продукты могут вызывать иммунные реакции, приводящие к различным заболеваниям кожи, частым простудам и аутоиммунным патологиям щитовидной железы, внутренних органов и суставов.
Королева поясняет, что человеческий организм испытывает затруднения с перевариванием молочных продуктов, что может приводить к их задержке в кишечнике. Она также отмечает, что изменения в кормлении коров могут влиять на качество молочной продукции.
Рекомендации диетолога включают прохождение тестов на непереносимость продуктов. Эти анализы помогают определить, вызывает ли молочная продукция или другие элементы рациона негативные реакции в организме.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.