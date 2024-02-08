Корень зла: из-за этих продуктов организм начинает убивать сам себя

Диетолог Королева рассказала, что молочные продукты провоцируют аутоиммунные заболевания

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молочная продукция, согласно высказыванию врача-диетолога Маргариты Королевой, может представлять потенциальную угрозу для здоровья. Она отмечает, что человеческий организм не всегда эффективно переваривает молоко, что может стать причиной возникновения кожных проблем, простудных заболеваний и аутоиммунных нарушений.

Фото: Openverse by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.

По словам доктора медицинских наук, молочные продукты могут вызывать иммунные реакции, приводящие к различным заболеваниям кожи, частым простудам и аутоиммунным патологиям щитовидной железы, внутренних органов и суставов.

Королева поясняет, что человеческий организм испытывает затруднения с перевариванием молочных продуктов, что может приводить к их задержке в кишечнике. Она также отмечает, что изменения в кормлении коров могут влиять на качество молочной продукции.

Рекомендации диетолога включают прохождение тестов на непереносимость продуктов. Эти анализы помогают определить, вызывает ли молочная продукция или другие элементы рациона негативные реакции в организме.