Хроническое воспаление, онкология: какой продукт используется в профилактике страшных патологий

Эндокринолог Янг заявила, что все виды капусты снижают риск онкологических заболеваний

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблемы с сном, состоянием кожи и весом, а также ощущение усталости и снижение концентрации могут свидетельствовать о наличии воспалительных процессов в организме, предупреждает эндокринолог Екатерина Янг.

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Для смягчения воспалительных процессов врач рекомендует пересмотреть рацион, включив в него скумбрию, богатую омега-3 жирными кислотами и витамином D. Также она отмечает полезные свойства чеснока, который помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови и разжижает ее, а также благотворно влияет на работу кишечника.

"Продукты, содержащие серу, такие как чеснок, активируют естественные процессы детоксикации в организме", — поясняет эксперт.

Екатерина Янг рекомендует обратить внимание на рукколу, гранат, брюссельскую капусту и их аналоги.

"Различные виды капусты содержат метаболиты с серой, которые при утилизации микробами помогают снизить уровень хронического воспаления и риск онкологических заболеваний", — заключает специалист.