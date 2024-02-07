Хроническое воспаление, онкология: какой продукт используется в профилактике страшных патологий

Проблемы с сном, состоянием кожи и весом, а также ощущение усталости и снижение концентрации могут свидетельствовать о наличии воспалительных процессов в организме, предупреждает эндокринолог Екатерина Янг.
Для смягчения воспалительных процессов врач рекомендует пересмотреть рацион, включив в него скумбрию, богатую омега-3 жирными кислотами и витамином D. Также она отмечает полезные свойства чеснока, который помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови и разжижает ее, а также благотворно влияет на работу кишечника.
"Продукты, содержащие серу, такие как чеснок, активируют естественные процессы детоксикации в организме", — поясняет эксперт.
Екатерина Янг рекомендует обратить внимание на рукколу, гранат, брюссельскую капусту и их аналоги.
"Различные виды капусты содержат метаболиты с серой, которые при утилизации микробами помогают снизить уровень хронического воспаления и риск онкологических заболеваний", — заключает специалист.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.