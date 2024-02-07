Что мешает нам сконцентрироваться: ты — это то, что ты ешь

Нутрициологи рассказали, что употребление жирной пищи может помешать сконцентрироваться

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Широко известно, что в долгосрочной перспективе увеличенное потребление жиров в рационе животных может повышать вероятность возникновения различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Согласно новому исследованию, жирная пища может негативно сказываться на внимании практически немедленно. Оказывается, что насыщенные жиры могут оказывать неблагоприятное воздействие на способность человека сосредотачиваться на задачах.

Фото: commons.wikimedia.org by Eckhard Polesny is licensed under public domain

Источниками насыщенных жиров являются красное мясо, птица, молочные продукты и определенные масла, такие как пальмовое и кокосовое. Ненасыщенные жиры, которые считаются полезными для сердца и мозга, содержатся в растительных маслах, таких как подсолнечное и оливковое, а также в рыбе.

В рамках нового исследования было проведено тестирование на устойчивость внимания у 51 участницы после употребления одного из двух видов экспериментального завтрака: приготовленного с использованием насыщенных жиров или подсолнечного масла. Участницам не сообщалось, какой тип жира содержится в пище: все порции были одинаковыми по внешнему виду (напоминали фастфуд) и калорийности.

Это было кроссоверное исследование, в котором каждая участница сначала проходила тест после употребления одного из видов экспериментального завтрака, а затем через несколько недель процесс повторялся с другим типом пищи.

Результаты показали, что после употребления пищи, богатой насыщенными жирами, участницы испытывали в среднем на 11% худшую устойчивость внимания. Этот тип пищи также был связан с увеличением концентрации воспалительных маркеров в крови.

В ходе исследования ученые не определили точный механизм воздействия жирной пищи на мозг, однако отметили, что ранее было известно, что такая еда способствует увеличению воспаления в организме в целом. Более того, жирные кислоты могут проникать через гематоэнцефалический барьер из крови в мозг, что может оказывать прямое воздействие на мозг.

"Большинство исследований, посвященных влиянию диеты, сосредоточены на долгосрочных периодах. В нашем случае речь шла о единичном приеме пищи. То, что мы увидели разницу в этом исследовании, довольно удивительно", — сказала врач Аннелиза Мэдисон.

Ученые подчеркивают, что данное исследование указывает на то, что у людей, которые часто обращаются к жирной пище в стрессовых ситуациях, таких как пандемия, способность к сосредотачиванию может пострадать еще сильнее, чем показано в этой работе.