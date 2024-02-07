Что мешает нам сконцентрироваться: ты — это то, что ты ешь

Широко известно, что в долгосрочной перспективе увеличенное потребление жиров в рационе животных может повышать вероятность возникновения различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Согласно новому исследованию, жирная пища может негативно сказываться на внимании практически немедленно. Оказывается, что насыщенные жиры могут оказывать неблагоприятное воздействие на способность человека сосредотачиваться на задачах.
Источниками насыщенных жиров являются красное мясо, птица, молочные продукты и определенные масла, такие как пальмовое и кокосовое. Ненасыщенные жиры, которые считаются полезными для сердца и мозга, содержатся в растительных маслах, таких как подсолнечное и оливковое, а также в рыбе.
В рамках нового исследования было проведено тестирование на устойчивость внимания у 51 участницы после употребления одного из двух видов экспериментального завтрака: приготовленного с использованием насыщенных жиров или подсолнечного масла. Участницам не сообщалось, какой тип жира содержится в пище: все порции были одинаковыми по внешнему виду (напоминали фастфуд) и калорийности.
Это было кроссоверное исследование, в котором каждая участница сначала проходила тест после употребления одного из видов экспериментального завтрака, а затем через несколько недель процесс повторялся с другим типом пищи.
Результаты показали, что после употребления пищи, богатой насыщенными жирами, участницы испытывали в среднем на 11% худшую устойчивость внимания. Этот тип пищи также был связан с увеличением концентрации воспалительных маркеров в крови.
В ходе исследования ученые не определили точный механизм воздействия жирной пищи на мозг, однако отметили, что ранее было известно, что такая еда способствует увеличению воспаления в организме в целом. Более того, жирные кислоты могут проникать через гематоэнцефалический барьер из крови в мозг, что может оказывать прямое воздействие на мозг.
"Большинство исследований, посвященных влиянию диеты, сосредоточены на долгосрочных периодах. В нашем случае речь шла о единичном приеме пищи. То, что мы увидели разницу в этом исследовании, довольно удивительно", — сказала врач Аннелиза Мэдисон.
Ученые подчеркивают, что данное исследование указывает на то, что у людей, которые часто обращаются к жирной пище в стрессовых ситуациях, таких как пандемия, способность к сосредотачиванию может пострадать еще сильнее, чем показано в этой работе.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.