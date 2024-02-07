Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Законопроект об охране границ и помощи Украине заблокирован в Сенате США
Эксперты перечислили автомобили, наиболее подверженные коррозии
Полезный аксессуар для горшков с растениями
Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от просмотра фильма "Мастер и Маргарита"
Дизайнер призвала отказаться от книжного шкафа, если в нём нет модной литературы
Новый командир "Вагнера" объявил о размещении базы в Казачьих Лагерях, возможно, в Ростове-на-Дону
Россия готовится к разрешению употребления продуктов в магазинах до оплаты на кассе
Новость о болезни короля Великобритании возродила слухи о "проклятии Зеленского"
Власти вводят обязательную отчетность для банков по операциям с бриллиантами
Какие личностные качества влияют на скорое развитие деменции. Есть отклонения, которые её предвещают

Учёные заявили, что невротизм и добросовестность увеличивают риск развития деменции

1:51
Здоровье

Исследователи проанализировали, как пять особенностей личности — экстраверсия, невротизм, уживчивость, добросовестность и открытость к новому опыту — связаны с вероятностью развития деменции.

Учёные заявили, что невротизм и добросовестность увеличивают риск развития деменции
Фото: Нейросеть Шедеврум

В ходе исследования учёные искали связь между этими чертами личности и синдромами, которые могут предшествовать деменции, такими как моторные расстройства и легкие когнитивные нарушения.

Участниками исследования стали 524 человека в возрасте не моложе 65 лет. Их состояние наблюдалось не менее трех лет. За этот период моторные нарушения развились у 38 участников, а когнитивные нарушения — у 69.

Открытость к новому опыту была связана с уменьшением риска моторных нарушений на 6%. Невротизм, напротив, повышал риск когнитивных отклонений, не связанных с потерей памяти. Такие отклонения характеризуются проблемами с речью и исполнительными функциями. Эти состояния ещё не считаются деменцией, но они являются предвестниками.

Пока учёные не могут точно объяснить, почему определённые черты личности связаны с предшествующими деменции синдромами. Они предполагают, что эти черты могут быть индикаторами определенных когнитивных отклонений и даже возможными причинами развития деменции.

Ученые отмечают, что для подтверждения того, что личностные черты являются самостоятельными факторами риска деменции, требуются дополнительные исследования. Однако их результаты подчеркивают важность учета всех факторов при оценке риска деменции.

"Такие наблюдательные исследования могут быть важны для выявления ключевых тенденций в медицине, однако они не могут доказать причинно-следственные связи", — отмечает Сара Имарисио из британского Центра исследования болезни Альцгеймера, одна из соавторов исследования.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Жимолость завалит урожаем, если соблюдать эти золотые правила по уходу: садоводы раскрыли секрет хорошего урожая

Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.

Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны
Дело не в банановой мухе: Эквадор должен отменить сделку с США по российскому вооружению
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности
Поставки прекратились, и сразу на нескольких участках фронта ВСУ отступили Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Вы по-другому взглянете на лилейники: они будут шикарно смотреться в саду - вы перестанете их ассоциировать с цветниками у бабушки на даче
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Замена батареи: кто должен её оплачивать и выполнять работы — жилец или УК?
Замена батареи: кто должен её оплачивать и выполнять работы — жилец или УК?
Последние материалы
Полезный аксессуар для горшков с растениями
Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от просмотра фильма "Мастер и Маргарита"
Дизайнер призвала отказаться от книжного шкафа, если в нём нет модной литературы
Новый командир "Вагнера" объявил о размещении базы в Казачьих Лагерях, возможно, в Ростове-на-Дону
Россия готовится к разрешению употребления продуктов в магазинах до оплаты на кассе
Новость о болезни короля Великобритании возродила слухи о "проклятии Зеленского"
Власти вводят обязательную отчетность для банков по операциям с бриллиантами
Доброе дело курьера: в Тюмени жена бизнесмена осталась одна с ребенком, а он почистил снег
Российская армия перерезает Авдеевку пополам, до "дороги жизни" 700 метров
Ученые назвали причину, по которой раньше на Земле сутки длились 19 часов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников