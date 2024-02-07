Какие личностные качества влияют на скорое развитие деменции. Есть отклонения, которые её предвещают

Учёные заявили, что невротизм и добросовестность увеличивают риск развития деменции

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи проанализировали, как пять особенностей личности — экстраверсия, невротизм, уживчивость, добросовестность и открытость к новому опыту — связаны с вероятностью развития деменции.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В ходе исследования учёные искали связь между этими чертами личности и синдромами, которые могут предшествовать деменции, такими как моторные расстройства и легкие когнитивные нарушения.

Участниками исследования стали 524 человека в возрасте не моложе 65 лет. Их состояние наблюдалось не менее трех лет. За этот период моторные нарушения развились у 38 участников, а когнитивные нарушения — у 69.

Открытость к новому опыту была связана с уменьшением риска моторных нарушений на 6%. Невротизм, напротив, повышал риск когнитивных отклонений, не связанных с потерей памяти. Такие отклонения характеризуются проблемами с речью и исполнительными функциями. Эти состояния ещё не считаются деменцией, но они являются предвестниками.

Пока учёные не могут точно объяснить, почему определённые черты личности связаны с предшествующими деменции синдромами. Они предполагают, что эти черты могут быть индикаторами определенных когнитивных отклонений и даже возможными причинами развития деменции.

Ученые отмечают, что для подтверждения того, что личностные черты являются самостоятельными факторами риска деменции, требуются дополнительные исследования. Однако их результаты подчеркивают важность учета всех факторов при оценке риска деменции.

"Такие наблюдательные исследования могут быть важны для выявления ключевых тенденций в медицине, однако они не могут доказать причинно-следственные связи", — отмечает Сара Имарисио из британского Центра исследования болезни Альцгеймера, одна из соавторов исследования.