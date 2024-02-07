Эликсир вечной молодости: этот сладкий и вкусный напиток поможет вам сделать вашу кожу упругой

Диетолог Грегер выделил какао в помощи к омоложению кожи

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт по питанию Майкл Грегер утверждает, что какао обладает выраженным омолаживающим эффектом на кожу. Согласно его словам, регулярное употребление напитка на основе натурального какао уже через 12 недель значительно улучшает состояние кожи, делая ее более упругой и увлажненной.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Помимо этого, кожа становится менее подверженной образованию морщин, а ее эластичность восстанавливается. Грегер отмечает, что его выводы основаны на результатах научных исследований. Однако для достижения таких результатов важно употреблять только натуральное какао, избегая "алкализированного" или "обработанного щелочью".

Кроме того, Грегер рекомендует добавить в рацион ежедневное употребление шпината для поддержания молодости кожи. Он объясняет, что этот продукт способствует увеличению выработки коллагена, который необходим для обновления клеток кожи, волос, ногтей и суставов.

В своих исследованиях эксперт также отмечает, что на внешний вид наиболее негативно влияют курение и загар, которые ускоряют процесс старения и могут придать человеку старший вид, чем его возраст.