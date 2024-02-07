Почему пенсионерам сложно набрать вес: во всем виновата брюшная аорта!

Ученые заявили, что пенсионерам сложно набрать вес даже при соблюдении всех правил

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По последнему исследованию, ученые обнаружили, что пенсионеры сталкиваются с трудностями в наборе веса, даже если придерживаются правильного рациона.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

Выяснилось, что главной причиной этого является отложение кальция в стенках брюшной аорты, что препятствует накоплению жира и в конечном итоге приводит к потере килограммов.

Однако кальцификация брюшной аорты — не единственный фактор, который мешает пенсионерам набирать нужную массу. Ученые также отмечают, что эту проблему усугубляют общее ухудшение здоровья, травмы и даже некоторые заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Исследование проводилось на выборке из 929 пенсионерок, которые наблюдались в течение пяти лет.

Более 39 процентов из них за этот период потеряли вес. Ученые пришли к выводу, что кальцификация брюшной аорты оказывает значительное влияние на эту потерю веса. Однако даже в возрасте 80 лет сохранить здоровье и активность возможно, следуя нескольким простым правилам, утверждают кардиологи. Например, идеальный гарнир должен содержать пищевые волокна или клетчатку, чтобы они усваивались медленно.