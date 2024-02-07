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Будто иголками тычут: главные причины неприятного ощущения в пальцах

Терапевт Скерр назвал работу за компьютером и защемление локтевого нерва причиной "покалывания пальцев"

Здоровье

Согласно высказыванию британского терапевта и ученого Мартина Скерра, покалывание в пальцах может быть связано с защемлением локтевого нерва. По его утверждениям, такое состояние, известное как локтевая невропатия, может вызывать неприятные ощущения, включая покалывание и онемение в пальцах руки. Локтевой нерв, который проходит от плеча к безымянному пальцу и мизинцу, может быть подвержен сдавливанию, что приводит к дискомфорту.

Терапевт Скерр назвал работу за компьютером и защемление локтевого нерва причиной "покалывания пальцев"
Фото: openverse.org by seriousbri is licensed under CC BY 2.0

Обычно защемление происходит в области локтя, где локтевой нерв проходит рядом плечевой костью. Если локоть длительное время находится в согнутом положении, нерв может быть растянут, что в свою очередь может вызвать его раздражение.

Разные факторы, такие как длительное положение локтя на опоре при сидении, работа за компьютером или интенсивное велосипедное катание, могут способствовать развитию локтевой невропатии. Врач отмечает, что временная потеря чувствительности в пальцах не представляет опасности и не ограничивает подвижность конечностей.

Тем не менее, он рекомендует избегать длительного сгибания локтей, чтобы предотвратить возможные отеки и болевые ощущения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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