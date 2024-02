Будто иголками тычут: главные причины неприятного ощущения в пальцах

Согласно высказыванию британского терапевта и ученого Мартина Скерра, покалывание в пальцах может быть связано с защемлением локтевого нерва. По его утверждениям, такое состояние, известное как локтевая невропатия, может вызывать неприятные ощущения, включая покалывание и онемение в пальцах руки. Локтевой нерв, который проходит от плеча к безымянному пальцу и мизинцу, может быть подвержен сдавливанию, что приводит к дискомфорту.

Фото: openverse.org by seriousbri is licensed under CC BY 2.0