Простые углеводы на голодный желудок могут причинить вред здоровью: заключение диетологов

Диетологи заявили, что употребление хлеба на голодный желудок вредно

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетологи все чаще подчеркивают негативное воздействие определенных продуктов, употребляемых на голодный желудок. Один из таких вредных продуктов — хлеб и другие изделия из муки, особенно из белой.

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Трансжиры и сахар, содержащиеся в них, могут вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и негативно повлиять на работу желудка и поджелудочной железы. Диетологи рекомендуют заменить хлебные изделия овсянкой, гречкой, пшеном или цельнозерновым хлебом, а также включить в рацион яйца, молочные продукты, нежирное мясо и рыбу.

Кроме того, важно избегать употребления специй, острых приправ, свежевыжатых соков и алкоголя на голодный желудок, чтобы предотвратить раздражение слизистой оболочки желудка и возможные проблемы с желудочно-кишечным трактом.