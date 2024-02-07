Как мы сами создаем себе проблемы: заявление врачей о том, какой рацион будет самым правильным

Диетолог Кабанов заявил, что большинство людей излишне ограничивают свой рацион

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов подчеркнул, что многие люди ограничивают свой рацион питания исключительно по своим вкусовым предпочтениям. Он отметил, что важно помнить: правильное питание основывается на сбалансированном соотношении белков, жиров и углеводов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По мнению специалиста, типичный рацион часто содержит избыток быстрых углеводов, добавленного сахара и животных белков, что недостаточно компенсируется потреблением фруктов, овощей, богатых клетчаткой, а также ненасыщенных жиров и растительных белков. Мясные и молочные продукты обладают насыщенными жирами, в то время как растительные масла, орехи, красная рыба и авокадо содержат ненасыщенные жиры. Кроме того, бобовые и цельнозерновые продукты являются хорошим источником растительного белка.

Кабанов подчеркнул, что чрезмерное потребление мясных продуктов и фастфуда может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и деменции.