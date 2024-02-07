Как мы сами создаем себе проблемы: заявление врачей о том, какой рацион будет самым правильным

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Диетолог Кабанов заявил, что большинство людей излишне ограничивают свой рацион

1:03
Здоровье

Заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов подчеркнул, что многие люди ограничивают свой рацион питания исключительно по своим вкусовым предпочтениям. Он отметил, что важно помнить: правильное питание основывается на сбалансированном соотношении белков, жиров и углеводов.

Диетолог Кабанов заявил, что большинство людей излишне ограничивают свой рацион
Фото: Нейросеть Шедеврум

По мнению специалиста, типичный рацион часто содержит избыток быстрых углеводов, добавленного сахара и животных белков, что недостаточно компенсируется потреблением фруктов, овощей, богатых клетчаткой, а также ненасыщенных жиров и растительных белков. Мясные и молочные продукты обладают насыщенными жирами, в то время как растительные масла, орехи, красная рыба и авокадо содержат ненасыщенные жиры. Кроме того, бобовые и цельнозерновые продукты являются хорошим источником растительного белка.

Кабанов подчеркнул, что чрезмерное потребление мясных продуктов и фастфуда может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и деменции.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Батагова Виолета
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