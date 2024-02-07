Эти привычные действия и хобби несут непоправимый вред головному мозгу

Психиатр Амен рассказал, что сахар и удары головой по футбольному мячу несут вред мозгу

Психиатр Дэниел Амен раскрыл информацию о том, как определенные привычки могут нанести вред головному мозгу, указав на их потенциальное воздействие на все сферы человеческой жизни.

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Он отметил, что употребление больших количеств сахара может серьезно повредить мозгу. Это может увеличить риск развития различных заболеваний и негативно сказывается на сосудах, обеспечивающих питание мозга.

Кроме того, он призвал избегать ударов головой футбольными мячами, подчеркнув, что игроки в футбол чаще страдают от деменции по сравнению с обычными людьми. Он также отметил серьезный вред, который могут причинить кофе и сигареты, ухудшая кровоснабжение мозга и замедляя его функционирование.