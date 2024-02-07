Эти привычные действия и хобби несут непоправимый вред головному мозгу

Психиатр Дэниел Амен раскрыл информацию о том, как определенные привычки могут нанести вред головному мозгу, указав на их потенциальное воздействие на все сферы человеческой жизни.
Он отметил, что употребление больших количеств сахара может серьезно повредить мозгу. Это может увеличить риск развития различных заболеваний и негативно сказывается на сосудах, обеспечивающих питание мозга.
Кроме того, он призвал избегать ударов головой футбольными мячами, подчеркнув, что игроки в футбол чаще страдают от деменции по сравнению с обычными людьми. Он также отметил серьезный вред, который могут причинить кофе и сигареты, ухудшая кровоснабжение мозга и замедляя его функционирование.
Фикус Бенджамина будет радовать ростом и густой листвой при соблюдении правил ухода.