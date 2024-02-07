Рак легких приобрел новые симптомы: онкологией болеют не только курильщики

Онколог Ли заявила, что симптомами рака легких у некурящих стали усталость и кашель

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог из Великобритании Дебора Ли раскрыла информацию о том, что значительная часть пациентов, столкнувшихся с раком лёгких, не являются курильщиками. Она предоставила данные о том, какие симптомы указывают на наличие рака в этих случаях.

Фото: openverse.org by Pulmonary Pathology is licensed under CC BY-SA 2.0.

Из предоставленной информации следует, что многие из тех, кто страдает от этого заболевания, никогда не курили или выкурили всего несколько сигарет. В таких ситуациях признаками рака лёгких могут быть постоянный кашель с отхаркиванием крови, затруднение дыхания, быстрая утомляемость и непроизвольное снижение веса, не сопровождаемое изменениями в рационе.

Более того, Ли подчеркнула, что наличие болей в грудной области и частое возникновение респираторных заболеваний также могут свидетельствовать о наличии данного типа онкологии.