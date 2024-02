Долгая жизнь и здоровое сердце: соблюдайте это и вас никогда не будет беспокоить тахикардия

Кардиолог Викас Сандер поделился информацией о факторах, влияющих на ускоренное старение сердца. По его мнению, это напрямую связано с потреблением трансжиров, соли и сахара.

