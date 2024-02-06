Долгая жизнь и здоровое сердце: соблюдайте это и вас никогда не будет беспокоить тахикардия

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Кардиолог Сандер призвал отказаться от вредных привычек, чтобы сохранить сердце

Здоровье

Кардиолог Викас Сандер поделился информацией о факторах, влияющих на ускоренное старение сердца. По его мнению, это напрямую связано с потреблением трансжиров, соли и сахара.

Кардиолог Сандер призвал отказаться от вредных привычек, чтобы сохранить сердце
Фото: openverse "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Специалист призывает отказаться от вредных привычек, таких как употребление алкоголя и курение.

Сандер ссылается на результаты исследований, которые показывают, что каждый пятый житель США страдает от износа сердца, несоответствующего его возрасту.

Кардиолог также рекомендует заняться спортом, следить за питанием и регулярно посещать врачей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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