Долгая жизнь и здоровое сердце: соблюдайте это и вас никогда не будет беспокоить тахикардия

Кардиолог Викас Сандер поделился информацией о факторах, влияющих на ускоренное старение сердца. По его мнению, это напрямую связано с потреблением трансжиров, соли и сахара.
Специалист призывает отказаться от вредных привычек, таких как употребление алкоголя и курение.
Сандер ссылается на результаты исследований, которые показывают, что каждый пятый житель США страдает от износа сердца, несоответствующего его возрасту.
Кардиолог также рекомендует заняться спортом, следить за питанием и регулярно посещать врачей.
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