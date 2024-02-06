Ветераны борьбы с бессоницей знают, что ложиться в кровать спать надо только в теплых носках

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Как правильный выбор носков может улучшить качество сна: рекомендации от специалистов по сну

Здоровье

Эксперты из Национального фонда сна (США) поделились удивительными открытиями о влиянии носков на процесс засыпания.

Как правильный выбор носков может улучшить качество сна: рекомендации от специалистов по сну
Фото: Детройтский институт искусств by Иоганн Генрих Фюссли is licensed under public domain

Специалисты, занимающиеся проблемами сна, подчеркнули, что трудности с засыпанием могут быть тесно связаны с регулированием температуры тела.

Научные исследования показали, что самый эффективный процесс засыпания происходит, когда температура тела немного снижается.

Особенно чувствительны к температурному режиму женщины, отмечают эксперты.

Чтобы решить проблемы с засыпанием, специалисты рекомендуют надевать носки перед сном. Согласно сомнологам, этот шаг стимулирует дистальную вазодилатацию – расширение кровеносных сосудов ног и увеличение кровотока.

По мере улучшения кровообращения и поступления крови в конечности, температура тела понижается, что в свою очередь способствует быстрому засыпанию у тех, кто сталкивается с проблемами сна, сообщает Daily Express.

Эксперимент, проведенный исследователями, продемонстрировал, что люди, засыпающие в носках, в среднем засыпают за 7,5 минут, а общее время сна увеличивается на 32 минуты. Кроме того, они реже просыпаются ночью. Участники эксперимента также подчеркнули, что сон в носках приносит им более крепкий и спокойный отдых.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Каяшева Кристина
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