Ветераны борьбы с бессоницей знают, что ложиться в кровать спать надо только в теплых носках

Эксперты из Национального фонда сна (США) поделились удивительными открытиями о влиянии носков на процесс засыпания.
Специалисты, занимающиеся проблемами сна, подчеркнули, что трудности с засыпанием могут быть тесно связаны с регулированием температуры тела.
Научные исследования показали, что самый эффективный процесс засыпания происходит, когда температура тела немного снижается.
Особенно чувствительны к температурному режиму женщины, отмечают эксперты.
Чтобы решить проблемы с засыпанием, специалисты рекомендуют надевать носки перед сном. Согласно сомнологам, этот шаг стимулирует дистальную вазодилатацию – расширение кровеносных сосудов ног и увеличение кровотока.
По мере улучшения кровообращения и поступления крови в конечности, температура тела понижается, что в свою очередь способствует быстрому засыпанию у тех, кто сталкивается с проблемами сна, сообщает Daily Express.
Эксперимент, проведенный исследователями, продемонстрировал, что люди, засыпающие в носках, в среднем засыпают за 7,5 минут, а общее время сна увеличивается на 32 минуты. Кроме того, они реже просыпаются ночью. Участники эксперимента также подчеркнули, что сон в носках приносит им более крепкий и спокойный отдых.
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