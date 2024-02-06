Риск рака пищевода и желудка составил 52%: как вовремя обнаружить патологию

Ученые нашли связь между болезнями десен и раком

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У людей, страдающих от воспаления десен и пародонта, существует повышенный риск развития определенных раковых заболеваний, согласно последнему исследованию.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Ученые из Школы общественного здравоохранения Т. Х. Чана Гарвардского университета обнаружили, что воспаление десен связано с увеличением вероятности развития рака пищевода и рака желудка. Более того, этот риск оказался выше у людей с потерей зубов.

Исследование включало в себя десятилетия наблюдений и анализ данных, полученных в рамках "Исследования здоровья медсестер" (1992-2014) и "Наблюдательного исследования здоровья медицинских профессионалов" (1988-2016). Общий анализ охватывал данные примерно 150 тысяч участников.

Результаты показали, что воспаление десен ассоциировано с повышением риска рака пищевода на 42% и рака желудка на 52%. Потеря не менее двух зубов также связана с увеличением риска рака желудка на 52% и рака пищевода на 43%.

Ученые предполагают, что связь между заболеваниями десен и опухолями органов пищеварения может быть обусловлена составом микробиоты полости рта. Предыдущие исследования указывают на наличие бактерий, вызывающих воспаление десен, в тканях рака пищевода. Кроме того, плохая гигиена полости рта может способствовать образованию эндогенных нитрозаминов, канцерогенов, связанных с развитием рака желудка.

Эти данные подчеркивают важность микробиома полости рта для общего здоровья человека, а также указывают на возможность рассмотрения поражений десен как биомаркера риска определенных форм рака.

Важно отметить, что ученые подчеркивают, что их исследование не подтверждает причинно-следственной связи между болезнью десен и раком. Однако они отмечают наличие связи, указывая, что при воспалении десен у человека вероятность обнаружения указанных видов онкологических заболеваний выше, чем у среднестатистического человека.