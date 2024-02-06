Занятие музыкальным инструментом способствует улучшению памяти и когнитивных функций мозга. Ученые отмечают положительное воздействие пения в хоре на развитие исполнительных функций.
Исследования показывают, что люди с высокими музыкальными навыками лучше запоминают информацию и проявляют легкость концентрации на задачах.
Они обладают способностью планировать будущее и сохранять самоконтроль в сложных ситуациях. Эти характеристики отмечены у всех, кто играет на музыкальных инструментах, независимо от уровня мастерства. Тем не менее, исследования также выявили, что прекращение занятий музыкой приводит к постепенному снижению этих способностей.
Кроме того, ученые обнаружили, что пение в хоре также оказывает положительное воздействие на исполнительные функции мозга. Хотя оно не направлено на улучшение памяти, участие в хоре способствует развитию концентрации и самоконтроля. Это может быть связано с регулярным развитием голосовых навыков участников хора и их социальным взаимодействием.
Специалисты подчеркивают, что участие в социальных активностях благоприятно влияет на работу мозга, отмечая при этом, что пассивное прослушивание музыкальных произведений не оказывает положительного воздействия на когнитивные функции.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.