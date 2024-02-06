Как постепенно улучшать свою память: ученые назвали интересное хобби, которое поможет

Врачи рассказали, что игра на музыкальных инструментах улучшает память

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Занятие музыкальным инструментом способствует улучшению памяти и когнитивных функций мозга. Ученые отмечают положительное воздействие пения в хоре на развитие исполнительных функций.

Фото: flickr.com by Hernán Piñera from Marbella is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследования показывают, что люди с высокими музыкальными навыками лучше запоминают информацию и проявляют легкость концентрации на задачах.

Они обладают способностью планировать будущее и сохранять самоконтроль в сложных ситуациях. Эти характеристики отмечены у всех, кто играет на музыкальных инструментах, независимо от уровня мастерства. Тем не менее, исследования также выявили, что прекращение занятий музыкой приводит к постепенному снижению этих способностей.

Кроме того, ученые обнаружили, что пение в хоре также оказывает положительное воздействие на исполнительные функции мозга. Хотя оно не направлено на улучшение памяти, участие в хоре способствует развитию концентрации и самоконтроля. Это может быть связано с регулярным развитием голосовых навыков участников хора и их социальным взаимодействием.

Специалисты подчеркивают, что участие в социальных активностях благоприятно влияет на работу мозга, отмечая при этом, что пассивное прослушивание музыкальных произведений не оказывает положительного воздействия на когнитивные функции.