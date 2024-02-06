Следим за здоровьем зубов: какие продукты стоит выбрать для белоснежной улыбки и крепкой эмали

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Стоматологи назвали какао, сыр и сливочное масло лучшими продуктами для зубов

2:06
Здоровье

Помните, что регулярное уход за полостью рта и включение в рацион полезных продуктов необходимо, однако они не смогут полностью компенсировать воздействие углеводов и сахара на ваше зубное здоровье. Рекомендуется увеличивать потребление продуктов, богатых клетчаткой и питательными веществами, такими как кальций, фосфор и магний.

Стоматологи назвали какао, сыр и сливочное масло лучшими продуктами для зубов
Фото: Openverse by the justified sinner is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Какао-крупка представляет собой чистый шоколад без добавок сахара и других примесей. Этот продукт является ценным источником магния и других химических веществ, полезных для здоровья полости рта. Исследования, проведенные в прошлом году, показали, что крупка помогает уничтожать бактерии, вызывающие кариес.

Приятным бонусом является содержание какао-масла, отсутствующего в порошке. Перемолотую крупку можно использовать для приготовления насыщенного вкуса какао.

Сыр и сливочное масло, полученные из молока, также полезны, так как коровы питаются травой, что обеспечивает образование витаминов К1 и К2 в их организме. Продукты с высоким содержанием витамина K2, такие как паштет из гусиной печени, яйца и куриная печень, поддерживают здоровье зубов. Кроме того, эти продукты богаты фосфором, важным для укрепления зубов.

Жирные виды рыбы, такие как лосось, форель, тунец, скумбрия и треска, являются неотъемлемой частью здорового рациона благодаря высокому содержанию витамина D.

Этот элемент необходим для предотвращения разрушения зубной эмали и его взаимодействия с витаминами А и K2 способствует усвоению кальция, укрепляющего эмаль. Дефицит любого из этих питательных веществ может привести к ослаблению эмали.

Кроме того, эти виды рыб богаты жирными полиненасыщенными кислотами Омега-3, которые поддерживают здоровье десен и снижают симптомы пародонтита — одного из наиболее распространенных заболеваний десен. Если у вас часто происходит кровоточение десен при чистке зубов, рекомендуется увеличить потребление продуктов, богатых Омега-3.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Михайловский Алексей
Проводит планирование лечения на основе результатов комплексной медицинской диагностики и компьютерной томографии, лечение различных зубных патологий, все виды дентальной имплантации
Специалист Кулиш Александр
Стоматолог-хирург и имплантолог
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Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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