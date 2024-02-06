Вредит ли кофе пустому желудку: ученые провели популярный миф о бодрящем напитке

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Гастроэнтеролог Харитонов опроверг миф, что кофе натощак вредит желудку

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Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов опровергает распространенный миф о вреде употребления кофе натощак для желудка человека.

Гастроэнтеролог Харитонов опроверг миф, что кофе натощак вредит желудку
Фото: openverse "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

По мнению специалиста, слизистая оболочка органа способна адаптироваться к большому разнообразию веществ, включая кислотные соединения, поэтому даже употребление кислых фруктов не представляет угрозы для организма.

Врач подчеркивает, что употребление кофе на голодный желудок без вреда для здоровья возможно, при условии, что человек не испытывает неприятных симптомов.

"На сегодняшний день нет никаких научных доказательств того, что какой-либо продукт может нанести значительный вред слизистой оболочке желудка", — подытожил эксперт.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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