Гладкие и красивые ножки: названы лучше упражнения для профилактики варикозного расширения вен

Врач Шарапова посоветовала "горизонтальные упражнения" для профилактики варикоза

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно данным Минздрава России, более 60% взрослого населения сталкиваются с проблемой варикоза. О профилактике этого заболевания и подходящих физических тренировках рассказала главный врач Федеральной клинической больницы им. В. В. Виноградова, профессор и заслуженный врач России Ольга Шарапова.

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Врач подчеркнула, что среди причин варикоза выделяется генетическая предрасположенность, ослабленные соединительные ткани и клапаны вен, а также провоцирующие факторы, такие как курение, малоподвижный образ жизни, ожирение и долговременные статические нагрузки. У женщин также к болезни могут привести беременность, роды и прием оральных контрацептивов.

Шарапова подчеркнула, что определенные виды спорта, такие как тяжелая атлетика или пауэрлифтинг, могут создавать значительную нагрузку на венозную стенку, особенно при наличии генетических факторов. Занятия кросс-фитом, включающие прыжковые упражнения, также могут спровоцировать варикоз. Однако любые виды спорта, где используется динамическая нагрузка на ноги, такие как плавание, спортивная ходьба, гимнастика, велосипедный спорт и йога, могут быть полезны для предотвращения варикоза.

Эксперт рекомендует также выполнение упражнений в горизонтальном положении, чтобы улучшить венозный отток. Среди эффективных упражнений Шарапова называет "березку", "велосипед" и "ножницы" с поднятыми вверх ногами.

Ольга Шарапова подчеркивает два ключевых аспекта профилактики варикоза: устранение провоцирующих факторов, таких как контроль веса при ожирении и активный образ жизни, и использование компрессионного трикотажа во время занятий спортом, длительных перелетов, поднятия тяжелых предметов и во время родов.

Врач отмечает, что, помимо хирургического лечения варикоза, существуют менее инвазивные методы, такие как склеротерапия, эффективные на ранних стадиях заболевания, например, для удаления сосудистых "звездочек".