Гладкие и красивые ножки: названы лучше упражнения для профилактики варикозного расширения вен

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Врач Шарапова посоветовала "горизонтальные упражнения" для профилактики варикоза

2:03
Здоровье

Согласно данным Минздрава России, более 60% взрослого населения сталкиваются с проблемой варикоза. О профилактике этого заболевания и подходящих физических тренировках рассказала главный врач Федеральной клинической больницы им. В. В. Виноградова, профессор и заслуженный врач России Ольга Шарапова.

Врач Шарапова посоветовала "горизонтальные упражнения" для профилактики варикоза
Фото: Wikipedia by Jackerhack is licensed under CC BY-SA 2.5

Врач подчеркнула, что среди причин варикоза выделяется генетическая предрасположенность, ослабленные соединительные ткани и клапаны вен, а также провоцирующие факторы, такие как курение, малоподвижный образ жизни, ожирение и долговременные статические нагрузки. У женщин также к болезни могут привести беременность, роды и прием оральных контрацептивов.

Шарапова подчеркнула, что определенные виды спорта, такие как тяжелая атлетика или пауэрлифтинг, могут создавать значительную нагрузку на венозную стенку, особенно при наличии генетических факторов. Занятия кросс-фитом, включающие прыжковые упражнения, также могут спровоцировать варикоз. Однако любые виды спорта, где используется динамическая нагрузка на ноги, такие как плавание, спортивная ходьба, гимнастика, велосипедный спорт и йога, могут быть полезны для предотвращения варикоза.

Эксперт рекомендует также выполнение упражнений в горизонтальном положении, чтобы улучшить венозный отток. Среди эффективных упражнений Шарапова называет "березку", "велосипед" и "ножницы" с поднятыми вверх ногами.

Ольга Шарапова подчеркивает два ключевых аспекта профилактики варикоза: устранение провоцирующих факторов, таких как контроль веса при ожирении и активный образ жизни, и использование компрессионного трикотажа во время занятий спортом, длительных перелетов, поднятия тяжелых предметов и во время родов.

Врач отмечает, что, помимо хирургического лечения варикоза, существуют менее инвазивные методы, такие как склеротерапия, эффективные на ранних стадиях заболевания, например, для удаления сосудистых "звездочек".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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