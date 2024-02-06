Занимаемся профилактикой раковых заболеваний: лучшее время для специальных упражнений

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Ученые назвали время с восьми до десяти утра лучшим для упражнений профилактики рака

1:34
Здоровье

Физические упражнения снижают вероятность возникновения различных видов рака, как показывают результаты нового исследования. Это исследование подчеркивает, что профилактическая эффективность упражнений может увеличиваться в зависимости от времени их выполнения.

Ученые назвали время с восьми до десяти утра лучшим для упражнений профилактики рака
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Исследование также выявило, что нарушения циркадных ритмов увеличивают риск развития рака молочной железы у женщин и рака простаты у мужчин. Работа в ночную смену и воздействие света в ночное время могут считаться факторами риска.

Физическая активность значительно снижает вероятность развития злокачественных опухолей, однако время выполнения упражнений может влиять на циркадные ритмы. Исследователи предположили, что защитное действие упражнений зависит от времени их проведения.

Проведенный анализ данных, собранных при наблюдении за 2800 участниками исследования, показал, что защитный эффект упражнений против рака молочной железы может быть выше при выполнении их утром с 8 до 10 часов. Для мужчин профилактический эффект оказался почти одинаковым как при занятиях утром, так и вечером.

Ученые учли хронотипы участников и выявили, что утренние упражнения особенно полезны для "сов" — тех, кто обычно более активен в позднее время. Ученые подчеркивают, что время выполнения упражнений не единственный фактор, влияющий на их полезность, и что риск развития рака снижается у тех, кто следует стандартным рекомендациям по физической активности, занимаясь не менее 150 минут в неделю.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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