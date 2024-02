Занимаемся профилактикой раковых заболеваний: лучшее время для специальных упражнений

Физические упражнения снижают вероятность возникновения различных видов рака, как показывают результаты нового исследования. Это исследование подчеркивает, что профилактическая эффективность упражнений может увеличиваться в зависимости от времени их выполнения.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0