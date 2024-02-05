Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сладкий подарок природы: Египет приглашает туристов на клубничный сезон в феврале
Ковры возвращаются в дома, заявила дизайнер
Врачи назвали самые опасные периоды в жизни для употребления алкоголя
Лимонад из апельсинов и лимонов наполнит энергией
Сенатор США: "Украина может исчезнуть"
"Автодом": 2024 год может стать положительным временем для покупки авто из КНР
Чем наносить тональный крем на лицо
Эксперты назвали признаки, указывающие на серьезную неисправность автомобиля
В Букингемском дворце объяснили, почему Карл III решил заявить о раковом заболевании
Врач Кутушов: "Горячий чай может привести к раку желудка". Советы от токсиколога позволят выбрать напиток именно для вас

Токсиколог рассказал, кому нельзя пить чёрный чай, а кому — зелёный

1:14
Здоровье

Чай оказывает благоприятное воздействие на нервную систему, пищеварение, способен укреплять стенки сосудов. Этот напиток любим многими, однако не все знают, что он может и негативно сказываться на здоровье. Например, нельзя пить слишком горячий чай. Он будет раздражать горло, пищевод, а также слизистую оболочку желудка. Если иметь постоянную привычку пить кипяток, то можно даже довести своё состояние до рака желудка, предупреждает врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.

Токсиколог рассказал, кому нельзя пить чёрный чай, а кому — зелёный
Фото: Нейросеть Шедеврум

Чёрный чай не рекомендуется пить:

  • людям с повышенной возбудимостью и бессонницей (чай содержит кофеин, усиливающий эти состояния);
  • гипертоникам (чай может вызвать скачок давления);
  • при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
  • при подагре, так как черный чай может препятствовать выведению из организма мочевой кислоты.

Зелёный чай не стоит пить:

  • тем, кто страдает от пониженного давления, ведь он способен снизить его до критических показателей;
  • при анемии (чай может препятствовать усвоению железа);
  • людям с заболеваниями почек (несмотря на то, что он выводит лишнюю жидкость, вместе с ней вымываются и такие важные микроэлементы, как калий, магний, железо).
Не пейте больше чай, пока не посмотрите это видео
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Попова Юлия
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как различные виды анемий, острые лейкозы, миелодиспластический синдром, хронические миелопролиферативные заболевания, множественная миелома, гистиоцитозы, патология системы гемостаза, реактивные изменения крови, лихорадка неясного генеза, антифосфолипидный синдром, неотложные состояния в гематологии и др
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Специалист Шеина Ирина
Проводит диагностику и лечение заболеваний крови и патологий кроветворных органов (печень селезенка и др.), таких как анемия, гемофилия, лейкоз, лимфома (в том числе лимфогранулез), миеломная болезнь.
Популярное
Как часто, какой водой и как правильно поливать замиокулькас

Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.

Полив замиокулькаса
В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет
Водителям старше 50 лет на дорогах не рады: для них пересмотрят правила вождения
Опытные огородники научились у китайцев, как за 2 минуты подвязать помидоры
Посадите этот "аленький цветочек" в саду: он неприхотлив и полезен — этот многолетник станет ярким украшением сада
В Грузии предотвращены теракты с целями в РФ. План Украины был масштабным Любовь Степушова Экспедиционный корпус НАТО на Украину: афера Лондона или отсутствие стратегии Дмитрий Плотников Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок Сергей Лебедев
Названы 4 вещи, возмутившие немецких туристов в России: одна из них алкоголь
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке
Последние материалы
Как солнце влияет на волосы
Кошки и стресс: различные проявления и как помочь вашему питомцу преодолеть нервное напряжение
Вкуснейший суп-пюре с фасолью и цветной капустой
Россиянин заплатит 22 млн рублей за поддельного "Гарри Поттера"
Для победы над тлёй используйте пять проверенных методов
Олимпийский чемпион Васильев заявил, что мэр Тронхейма уничтожает туризм словами о россиянах на ЧМ
Наёмник из Польши перешёл на сторону армии России: из плена на службу
Юрист раскрыл нормативы продолжительности перебоев электроснабжения
Ученые обнаружили, что наш мозг избирательно подходит к выбору задач
На Евровидение от Украины поедет хип-хоп-исполнительница Алёна Савраненко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников