Врач Кутушов: "Горячий чай может привести к раку желудка". Советы от токсиколога позволят выбрать напиток именно для вас

Чай оказывает благоприятное воздействие на нервную систему, пищеварение, способен укреплять стенки сосудов. Этот напиток любим многими, однако не все знают, что он может и негативно сказываться на здоровье. Например, нельзя пить слишком горячий чай. Он будет раздражать горло, пищевод, а также слизистую оболочку желудка. Если иметь постоянную привычку пить кипяток, то можно даже довести своё состояние до рака желудка, предупреждает врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.
Фото: Нейросеть Шедеврум
Чёрный чай не рекомендуется пить:
людям с повышенной возбудимостью и бессонницей (чай содержит кофеин, усиливающий эти состояния);
гипертоникам (чай может вызвать скачок давления);
при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
при подагре, так как черный чай может препятствовать выведению из организма мочевой кислоты.
Зелёный чай не стоит пить:
тем, кто страдает от пониженного давления, ведь он способен снизить его до критических показателей;
при анемии (чай может препятствовать усвоению железа);
людям с заболеваниями почек (несмотря на то, что он выводит лишнюю жидкость, вместе с ней вымываются и такие важные микроэлементы, как калий, магний, железо).
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Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.
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