Это супер-полезная белковая закуска: диетологи признали ее мгновенный результат для тела

Диетологи назвали творог со сметаной отличным блюдом для тех, кто следит за своей фигурой

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Творог с добавлением сметаны представляет собой не только вкусное, но и изысканное блюдо, обладающее высокой питательной ценностью.

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Регулярное употребление творога с сметаной обосновано несколькими важными причинами. Во-первых, это блюдо является источником ценного белка, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за своей фигурой или стремится набрать мышечную массу.

Во-вторых, творог со сметаной благотворно влияет на состояние микрофлоры кишечника и способствует нормализации процессов пищеварения. В-третьих, высокое содержание кальция в этом блюде способствует укреплению костей и зубов. Кроме того, творог с сметаной оказывает положительное воздействие на эндокринную систему, стимулируя выработку гормона счастья — серотонина.