Сладкая зависимость: какова норма в день этого всеми любимого продукта

Эндокринолог Тананакина: норма сахара в день находится в пределах шести чайных ложек

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Безопасное максимальное потребление сахара составляет до шести чайных ложек в день, добавленных в чай или кофе, согласно врачу-эндокринологу Наталии Тананакиной. Она подчеркнула, что в целом рекомендуется употреблять продукты с добавленными сахарами не более чем на 10 процентов от общей калорийности.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперт рекомендует минимизировать потребление сладостей, но при умеренном употреблении в рамках здорового и сбалансированного рациона они не представляют угрозы для здоровья. Врач предупредила также о необходимости осторожности при употреблении напитков с добавленным сахаром, особенно для людей с диабетом.

Наиболее вредными считаются газированные напитки, фруктовые соки с высоким содержанием сахара и другие сладкие напитки с высоким гликемическим индексом.