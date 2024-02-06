Безопасное максимальное потребление сахара составляет до шести чайных ложек в день, добавленных в чай или кофе, согласно врачу-эндокринологу Наталии Тананакиной. Она подчеркнула, что в целом рекомендуется употреблять продукты с добавленными сахарами не более чем на 10 процентов от общей калорийности.
Эксперт рекомендует минимизировать потребление сладостей, но при умеренном употреблении в рамках здорового и сбалансированного рациона они не представляют угрозы для здоровья. Врач предупредила также о необходимости осторожности при употреблении напитков с добавленным сахаром, особенно для людей с диабетом.
Наиболее вредными считаются газированные напитки, фруктовые соки с высоким содержанием сахара и другие сладкие напитки с высоким гликемическим индексом.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.