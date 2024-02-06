Тромб, инсульт и смерть: все знают, но постоянно забывают делать это, чтобы не столкнуться с тромбозом

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Врач Гадзиян напомнил россиянам, что необходимо пить достаточное количество воды для профилактики тромбоза

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Здоровье

По мнению врача-хирурга и онкоуролога Марка Гадзияна, существует несколько факторов, воздействующих на вязкость крови. Например, недостаточное потребление жидкости приводит к утолщению крови и увеличивает риск развития мочекаменной болезни. Врач подчеркнул, что важно употреблять не менее одного литра чистой воды в течение дня, не учитывая другие напитки.

Врач Гадзиян напомнил россиянам, что необходимо пить достаточное количество воды для профилактики тромбоза
Фото: wikimedia.org by Jonathan Wilkins is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

Марк Гадзиян поделился советом о том, что два стакана воды после пробуждения способствуют активации работы внутренних органов.

Также он рекомендует пить воду непосредственно перед приемом пищи, перед купанием и перед сном, призывая это считать профилактикой инсульта и инфаркта.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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