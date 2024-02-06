По мнению врача-хирурга и онкоуролога Марка Гадзияна, существует несколько факторов, воздействующих на вязкость крови. Например, недостаточное потребление жидкости приводит к утолщению крови и увеличивает риск развития мочекаменной болезни. Врач подчеркнул, что важно употреблять не менее одного литра чистой воды в течение дня, не учитывая другие напитки.
Марк Гадзиян поделился советом о том, что два стакана воды после пробуждения способствуют активации работы внутренних органов.
Также он рекомендует пить воду непосредственно перед приемом пищи, перед купанием и перед сном, призывая это считать профилактикой инсульта и инфаркта.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.