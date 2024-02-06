Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Ревин рассказал, зачем зимой нужно "раскачивать" стеклоочистители
Мягкая и бесшумная крышка унитаза: простое решение за считанные секунды
Секреты восхитительных пышных котлет: избегаем ошибок и создаем гастрономический шедевр
Заботливая стирка подушек: секреты безопасности и долговечности
Одуванчик – сорняк или ценное органическое удобрение?
ТОП-5 неудачных выборов: подержанные кроссоверы, которые стоит избегать
Растения-спасители: Как избавиться от мух и москитов на даче с помощью природы
Как увеличить губы без инъекций: пять способов
Как продлить результат педикюра надолго — советы экспертов
Это увлечение приведет вас к молниеносному раку: заключение онкологов

Онколог Трякин нашел связь алкоголя и скорого онкологического заболевания

0:45
Здоровье

Вице-директор по научной работе Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина при Минздраве России и член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин рассказал о влиянии употребления алкоголя на возникновение рака.

Онколог Трякин нашел связь алкоголя и скорого онкологического заболевания
Фото: openverse by jeffk is licensed under CC BY 2.0

По мнению Трякина, любое количество алкоголя увеличивает риски развития онкологических заболеваний.

"Когда речь идет об онкологии, даже минимальные дозы алкоголя уже увеличивают вероятность различных форм рака", — подчеркнул он.

Он отметил, что не существует безопасной дозы алкогольных напитков.

Трякин также отметил, что в настоящее время увеличивается риск заболевания раком толстой кишки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
В Грузии предотвращены теракты с целями в РФ. План Украины был масштабным Любовь Степушова Экспедиционный корпус НАТО на Украину: афера Лондона или отсутствие стратегии Дмитрий Плотников Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок Сергей Лебедев
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Выбор комнатных растений, которые не требуют большого внимания
Выбор комнатных растений, которые не требуют большого внимания
Последние материалы
Мягкая и бесшумная крышка унитаза: простое решение за считанные секунды
Секреты восхитительных пышных котлет: избегаем ошибок и создаем гастрономический шедевр
Заботливая стирка подушек: секреты безопасности и долговечности
Одуванчик – сорняк или ценное органическое удобрение?
ТОП-5 неудачных выборов: подержанные кроссоверы, которые стоит избегать
Онколог Трякин нашел связь алкоголя и скорого онкологического заболевания
Растения-спасители: Как избавиться от мух и москитов на даче с помощью природы
Как увеличить губы без инъекций: пять способов
Как продлить результат педикюра надолго — советы экспертов
Загадочные каверзы автокредитов: почему эксперты рекомендуют остерегаться финансирования от дилеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников