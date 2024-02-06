Это увлечение приведет вас к молниеносному раку: заключение онкологов

Онколог Трякин нашел связь алкоголя и скорого онкологического заболевания

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вице-директор по научной работе Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина при Минздраве России и член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин рассказал о влиянии употребления алкоголя на возникновение рака.

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По мнению Трякина, любое количество алкоголя увеличивает риски развития онкологических заболеваний.

"Когда речь идет об онкологии, даже минимальные дозы алкоголя уже увеличивают вероятность различных форм рака", — подчеркнул он.

Он отметил, что не существует безопасной дозы алкогольных напитков.

Трякин также отметил, что в настоящее время увеличивается риск заболевания раком толстой кишки.