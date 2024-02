Продолжительность жизни в России на пике: сколько в среднем живут россияне?

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко озвучил ключевые достижения национальной системы здравоохранения за последние годы.

Фото: wikimedia.org by Joshua Earle joshuaearle is licensed under under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.