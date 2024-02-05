Продолжительность жизни в России на пике: сколько в среднем живут россияне?

Министр здравоохранения Мурашко заявил, что продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко озвучил ключевые достижения национальной системы здравоохранения за последние годы.

Фото: wikimedia.org by Joshua Earle joshuaearle is licensed under under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

"Наиболее важным для нас является увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение уровней смертности ниже уровня до пандемии и снижение детской смертности", — отметил Мурашко на выставке "Россия" в День здоровья.

Он подчеркнул, что в России активно проводятся исследования в области беременности и послеродового периода. Также было отмечено, что текущая продолжительность жизни в стране достигла исторического максимума — 73,5 года.

За четыре года количество повторных случаев сосудистых катастроф сократилось втрое благодаря внедрению профилактических мер и созданию 750 специализированных центров и первичных отделений для оказания экстренной помощи при инфарктах и инсультах. По всей стране было открыто более 500 центров амбулаторной онкологической помощи.

Также было подчеркнуто, что "Спутник V" стала первой в мире вакциной против коронавирусной инфекции. За последние два года было запатентовано более 1000 российских лекарственных препаратов.

"Пандемия, вызвавшая изначальную неопределенность во всех странах, на самом деле стала стимулом для развития фармацевтической промышленности в России. Большинство препаратов, используемых для лечения, были разработаны в нашей стране, обеспечивая сохранение здоровья и благополучия граждан. На сегодняшний день 75% лекарств, представленных на российском рынке, производятся в России", — заключил министр здравоохранения России.