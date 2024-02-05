Эти периоды признаны врачами самыми неподходящими для того, чтобы пить алкоголь

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Врачи назвали самые опасные периоды в жизни для употребления алкоголя

2:06
Здоровье

В период беременности, около 10% женщин употребляют алкоголь. Избыточное потребление этого вещества может привести к серьезным аномалиям у плода, таким как фетальный алкогольный синдром, включая уменьшение объема головного мозга и будущее ухудшение когнитивных способностей. Недавние исследования указывают на связь употребления даже небольших доз алкоголя во время беременности с психологическими и поведенческими проблемами у потомства.

Врачи назвали самые опасные периоды в жизни для употребления алкоголя
Фото: openverse "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Подростковое злоупотребление алкоголем связано с уменьшением объема коры головного мозга и нарушением связей между его частями, что может привести к замедлению развития белого вещества. Ученые выражают опасение относительно возможного ухудшения когнитивных способностей, тревожности, импульсивности и рискованного поведения. После 20 лет алкоголизм считается значительным фактором риска для развития деменции, превосходящим по опасности курение и гипертонию.

Пожилые люди, как отмечают ученые, редко употребляют алкоголь в больших количествах, но его умеренное потребление распространено. В таких дозах алкоголь также способен нанести вред мозгу, но точные последствия структурных изменений пока неизвестны.

Ученые подчеркивают, что демографические факторы могут усилить воздействие алкоголя на мозг. В настоящее время потребление алкоголя у женщин сравнимо с мужчинами, а в странах со средним уровнем дохода наблюдается увеличение потребления во всех возрастных группах. Прогнозируется, что в ближайшие десятилетия глобальное потребление алкоголя продолжит расти.

Еще одним беспокойным фактором является пандемия COVID-19. Пока не ясно, как она влияет на употребление алкоголя, но известно, что в предыдущие периоды крупных медицинских кризисов наблюдалось увеличение потребления алкоголя.

Ученые подчеркивают важность профилактики злоупотребления алкоголя в любом возрасте, поскольку это может способствовать увеличению продолжительности и качества жизни, а также снизить риск хронических заболеваний, включая деменцию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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