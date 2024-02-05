Женщинам нужно много белка: это лучшие источники для организма прекрасного пола

Ученые назвали мясо и куриные яйца лучшими белковыми продуктами для женщин

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пересмотр руководства по питанию во всем мире подчеркивает важность ежедневного получения достаточного количества белков, при этом уточняя, что различные источники белка могут оказывать различное воздействие на здоровье, с противоречивыми результатами исследований.

Фото: flickr.com by Cedward Brice from Scottsdale, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Недавние исследования ученых из Айовского университета, проведенные на более чем 100 тысячах женщинах в возрасте от 50 до 79 лет, выявили интересные зависимости.

Женщины старше 50 лет, получавшие большее количество растительного белка, демонстрировали сниженный риск смерти:

на 9% от всех причин

на 12% от сердечно-сосудистых заболеваний

на 21% от причин, связанных с деменцией

В то время как участницы, потребляющие максимальное количество обработанного мяса, имели на 20% больший риск смерти от деменции.

Женщины, чье питание включало максимальное количество мяса, яиц и молочных продуктов, оказались подвержены увеличенному риску смерти от болезней сердца и сосудов – на 12%, 24% и 11% соответственно. В то время как уровень употребления яиц ассоциировался со снижением риска смерти от деменции на 14%, а мяса птицы – на 15%.

Исследование также подчеркнуло, что замена красного мяса, яиц и молочных продуктов растительными белками, такими как орехи, сопровождается снижением риска смерти.

В отношении воздействия растительных и животных белков на здоровье существует несколько теорий. Различия в аминокислотном составе, где аминокислоты растительных белков связаны с пользой для сердца, в то время как некоторые из животных аминокислот ассоциируются с риском сердечно-сосудистых заболеваний, могут служить одним из объяснений.

Кроме того, компоненты продуктов, такие как клетчатка и ненасыщенные жиры растительной пищи, также могут влиять на здоровье, в отличие от насыщенных жиров животных продуктов.

Например, в новом исследовании обработанное мясо ассоциировалось с риском смерти от деменции, в то время как яйца и мясо птицы, вероятно, благотворно влияли на здоровье, связываясь с низким содержанием насыщенных жиров и присутствием полезного для нервной системы лютеина в яйцах.