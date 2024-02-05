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Женщинам нужно много белка: это лучшие источники для организма прекрасного пола

Ученые назвали мясо и куриные яйца лучшими белковыми продуктами для женщин

2:16
Здоровье

Пересмотр руководства по питанию во всем мире подчеркивает важность ежедневного получения достаточного количества белков, при этом уточняя, что различные источники белка могут оказывать различное воздействие на здоровье, с противоречивыми результатами исследований.

Ученые назвали мясо и куриные яйца лучшими белковыми продуктами для женщин
Фото: flickr.com by Cedward Brice from Scottsdale, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Недавние исследования ученых из Айовского университета, проведенные на более чем 100 тысячах женщинах в возрасте от 50 до 79 лет, выявили интересные зависимости.

Женщины старше 50 лет, получавшие большее количество растительного белка, демонстрировали сниженный риск смерти:

  • на 9% от всех причин
  • на 12% от сердечно-сосудистых заболеваний
  • на 21% от причин, связанных с деменцией

В то время как участницы, потребляющие максимальное количество обработанного мяса, имели на 20% больший риск смерти от деменции.

Женщины, чье питание включало максимальное количество мяса, яиц и молочных продуктов, оказались подвержены увеличенному риску смерти от болезней сердца и сосудов – на 12%, 24% и 11% соответственно. В то время как уровень употребления яиц ассоциировался со снижением риска смерти от деменции на 14%, а мяса птицы – на 15%.

Исследование также подчеркнуло, что замена красного мяса, яиц и молочных продуктов растительными белками, такими как орехи, сопровождается снижением риска смерти.

В отношении воздействия растительных и животных белков на здоровье существует несколько теорий. Различия в аминокислотном составе, где аминокислоты растительных белков связаны с пользой для сердца, в то время как некоторые из животных аминокислот ассоциируются с риском сердечно-сосудистых заболеваний, могут служить одним из объяснений.

Кроме того, компоненты продуктов, такие как клетчатка и ненасыщенные жиры растительной пищи, также могут влиять на здоровье, в отличие от насыщенных жиров животных продуктов.

Например, в новом исследовании обработанное мясо ассоциировалось с риском смерти от деменции, в то время как яйца и мясо птицы, вероятно, благотворно влияли на здоровье, связываясь с низким содержанием насыщенных жиров и присутствием полезного для нервной системы лютеина в яйцах.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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