Пересмотр руководства по питанию во всем мире подчеркивает важность ежедневного получения достаточного количества белков, при этом уточняя, что различные источники белка могут оказывать различное воздействие на здоровье, с противоречивыми результатами исследований.
Недавние исследования ученых из Айовского университета, проведенные на более чем 100 тысячах женщинах в возрасте от 50 до 79 лет, выявили интересные зависимости.
В то время как участницы, потребляющие максимальное количество обработанного мяса, имели на 20% больший риск смерти от деменции.
Женщины, чье питание включало максимальное количество мяса, яиц и молочных продуктов, оказались подвержены увеличенному риску смерти от болезней сердца и сосудов – на 12%, 24% и 11% соответственно. В то время как уровень употребления яиц ассоциировался со снижением риска смерти от деменции на 14%, а мяса птицы – на 15%.
Исследование также подчеркнуло, что замена красного мяса, яиц и молочных продуктов растительными белками, такими как орехи, сопровождается снижением риска смерти.
В отношении воздействия растительных и животных белков на здоровье существует несколько теорий. Различия в аминокислотном составе, где аминокислоты растительных белков связаны с пользой для сердца, в то время как некоторые из животных аминокислот ассоциируются с риском сердечно-сосудистых заболеваний, могут служить одним из объяснений.
Кроме того, компоненты продуктов, такие как клетчатка и ненасыщенные жиры растительной пищи, также могут влиять на здоровье, в отличие от насыщенных жиров животных продуктов.
Например, в новом исследовании обработанное мясо ассоциировалось с риском смерти от деменции, в то время как яйца и мясо птицы, вероятно, благотворно влияли на здоровье, связываясь с низким содержанием насыщенных жиров и присутствием полезного для нервной системы лютеина в яйцах.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.