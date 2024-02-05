Тайна "гусиной кожи": откуда берутся мурашки по телу?

Ученые рассказали, что появление мурашек происходит из-за сокращения мышечных волокон

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Появление мурашек, или пилоэрекция, связано с сокращением мышечных волокон в коже, ответственных за подъем волосков. У предшественников человека и современных млекопитающих эта реакция служит для сохранения тепла при понижении температуры и визуального увеличения размеров в целях устрашения противника.

Фото: openverse.org by Fuschia Foot is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Эти мышцы и нервы также играют роль в регулировании деления клеток волосяного фолликула, что, вероятно, является одной из причин сохранения мурашек у людей в процессе эволюции.

Хотя эти функции для человека уже не так актуальны, мурашки могут быть индикатором сильных эмоциональных переживаний, вызванных, например, выбросом адреналина при страхе или агрессии.

Дополнительно, мурашки могут свидетельствовать о положительных эмоциях, таких как радость и возбуждение, включая удовольствие от музыки. Научные исследования показывают, что мурашки могут быть удобным индикатором для изучения воздействия музыки на человека, раскрывая механизмы удовольствия в мозге.

Различные исследования также подчеркивают, что реакции на музыку индивидуальны и зависят от предпочтений и структуры мозга человека. Например, люди с мурашками при прослушивании музыки могут иметь особое строение мозга, включая большее количество нервных волокон, связывающих области коры головного мозга, ответственные за обработку звуков, и структуры, связанные с эмоциями.

Таким образом, явление мурашек при прослушивании музыки не только сохраняет свою эволюционную функцию, но также становится ключевым для понимания влияния музыки на эмоциональный и нейрологический опыт человека.