Употребление жареной пищи вредно, а вареная или тушеная является более полезной, даже когда речь идет о мясе.
Что касается куриных яиц, здесь было много обсуждений. Они даже были признаны главным источником повышения уровня вредного холестерина. Однако вопрос о способе приготовления остается неясным.
Оказывается, в зависимости от метода приготовления меняется пищевая ценность яиц, как показали исследования американских ученых. Лучше всего варить. Однако все далеко не так просто и совсем неоднозначно.
Отварной белок яйца усваивается лучше, чем жареный, и чем дольше варить яйца, тем более полезным становится продукт.
Таким образом, можно предположить, что в организме сохранится не менее 90% полезных веществ, включая важный витамин B7.
Но если принять решение пожарить, то начинается настоящая загадка.
Оказывается, при нехватке витаминов D и A, которые также содержатся в куриных яйцах, невозможно найти более эффективного источника, чем яичница. В этом случае польза жареных яиц тоже неоспорима, поскольку при длительном варке уровень витамина A снижается на 20%, а уровень витамина D — более чем на 60%.
Так что выбор между варкой и жаркой оказывается сложным. Золотой серединой может стать приготовление яиц пашот. Как и при любой тепловой обработке, часть витаминов все равно теряется, но в основном ценность продукта сохраняется.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.