Главный вопрос о яйцах: в каком виде есть их и полезнее, и вкуснее?

Диетологи рассказали, что полезнее всего есть куриные яйца в вареном виде

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление жареной пищи вредно, а вареная или тушеная является более полезной, даже когда речь идет о мясе.

Фото: wikimedia.org by Shisma is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Что касается куриных яиц, здесь было много обсуждений. Они даже были признаны главным источником повышения уровня вредного холестерина. Однако вопрос о способе приготовления остается неясным.

Оказывается, в зависимости от метода приготовления меняется пищевая ценность яиц, как показали исследования американских ученых. Лучше всего варить. Однако все далеко не так просто и совсем неоднозначно.

Отварной белок яйца усваивается лучше, чем жареный, и чем дольше варить яйца, тем более полезным становится продукт.

Таким образом, можно предположить, что в организме сохранится не менее 90% полезных веществ, включая важный витамин B7.

Но если принять решение пожарить, то начинается настоящая загадка.

Оказывается, при нехватке витаминов D и A, которые также содержатся в куриных яйцах, невозможно найти более эффективного источника, чем яичница. В этом случае польза жареных яиц тоже неоспорима, поскольку при длительном варке уровень витамина A снижается на 20%, а уровень витамина D — более чем на 60%.

Так что выбор между варкой и жаркой оказывается сложным. Золотой серединой может стать приготовление яиц пашот. Как и при любой тепловой обработке, часть витаминов все равно теряется, но в основном ценность продукта сохраняется.