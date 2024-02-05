Когда же лучше пить этот напиток: утром или вечером?

Как правильно употреблять кефир чтобы сохранить здоровье.
Вопреки общепринятому мнению, употребление кефира перед сном не всегда приносит ожидаемый положительный эффект.
Благодаря высокому содержанию белка в кефире, организм может не успеть полностью восстановиться за ночь. Также не рекомендуется употреблять этот напиток перед сном, особенно если днем были интенсивные физические нагрузки — это может вызвать утреннюю слабость и боли в теле.
Если же вы провели вечер на вечеринке, утренний кефир может быть полезным, помогая справиться с головной болью.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.