Когда же лучше пить этот напиток: утром или вечером?

Врачи ответили, что не стоит пить кефир на ночь

0:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как правильно употреблять кефир чтобы сохранить здоровье.

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Вопреки общепринятому мнению, употребление кефира перед сном не всегда приносит ожидаемый положительный эффект.

Благодаря высокому содержанию белка в кефире, организм может не успеть полностью восстановиться за ночь. Также не рекомендуется употреблять этот напиток перед сном, особенно если днем были интенсивные физические нагрузки — это может вызвать утреннюю слабость и боли в теле.

Если же вы провели вечер на вечеринке, утренний кефир может быть полезным, помогая справиться с головной болью.