Генетик и эксперт фонда "Не напрасно" Юлия Жусина поделилась информацией о симптомах, которые говорят о необходимости посетить врача.
Важно отметить, что наличие указанных симптомов не всегда свидетельствует о развитии рака, однако они являются серьезным поводом для принятия мер и поиска консультации у врача. Юлия Жусина подчеркнула, что проявления рака могут различаться, даже у пациентов с одним диагнозом, и у некоторых людей симптомы могут вообще отсутствовать.
Внезапная ночная потливость или непонятная лихорадка, наличие крови в моче, стуле или мокроте, необъяснимая потеря веса, а также образование необычных опухолей или участков в любой части тела.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.