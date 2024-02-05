Если вы сталкиваетесь с этим, то немедленно бегите к врачу: это рак

Генетик Жусина заявила, что ночная потливость говорит о раке

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Генетик и эксперт фонда "Не напрасно" Юлия Жусина поделилась информацией о симптомах, которые говорят о необходимости посетить врача.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Важно отметить, что наличие указанных симптомов не всегда свидетельствует о развитии рака, однако они являются серьезным поводом для принятия мер и поиска консультации у врача. Юлия Жусина подчеркнула, что проявления рака могут различаться, даже у пациентов с одним диагнозом, и у некоторых людей симптомы могут вообще отсутствовать.

Внезапная ночная потливость или непонятная лихорадка, наличие крови в моче, стуле или мокроте, необъяснимая потеря веса, а также образование необычных опухолей или участков в любой части тела.