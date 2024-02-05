Онкологический хирург Юлия Шубина подчеркнула важность осведомленности о видовых формах рака, которые могут передаваться по наследству.
Она отметила, что определенные раковые заболевания, такие как рак молочной железы, рак яичников, определенные формы рака щитовидной железы и разновидности рака толстого кишечника, могут быть унаследованы.
Специалист подчеркнула, что возможно оценить генетический риск развития рака, пройдя простой анализ. Шубина рассказала о том, что высокий уровень гормона кальцитонина может служить индикатором вероятности наследственного предрасположения к онкологии.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.