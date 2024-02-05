Коварный рак: какие формы онкологии передаются от матери к ребенку

Хирург Шубина заявила, что некоторые формы рака передаются по наследству

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онкологический хирург Юлия Шубина подчеркнула важность осведомленности о видовых формах рака, которые могут передаваться по наследству.

Фото: openverse by abardwell is licensed under CC BY-SA 2.0

Она отметила, что определенные раковые заболевания, такие как рак молочной железы, рак яичников, определенные формы рака щитовидной железы и разновидности рака толстого кишечника, могут быть унаследованы.

Специалист подчеркнула, что возможно оценить генетический риск развития рака, пройдя простой анализ. Шубина рассказала о том, что высокий уровень гормона кальцитонина может служить индикатором вероятности наследственного предрасположения к онкологии.