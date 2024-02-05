Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микроигольчатый лифтинг: ответы на частые вопросы
В Бурятии на 3 года осудили военного за уклонение от службы
Нежные блины с хрустящими краями: советский рецепт в современном исполнении
Глава Wildberries Бакальчук: сгоревший склад соответствовал всем нормам безопасности
Доходность Суэцкого канала рекордно упала из-за атак хуситов
Управление автомобилем без ОСАГО: какие последствия ждут водителя
Волейболисты из Сургута побелили кемеровский "Кузбасс"
Салат с красной рыбой и разными цитрусовыми: лёгкий, готовится без майонеза
Семь регионов России для оздоровления: где путешествовать ради здоровья
Чего точно не стоит делать во время магнитных бурь: ознакомьтесь с информацией и будьте бдительный

Невролог Евдокимов сказал, что во время магнитных бурь не стоит садиться за руль

1:14
Здоровье

Невролог Александр Евдокимов предупредил граждан России о том, что в период магнитной бури следует воздерживаться от управления автомобилем. По мнению специалистов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, февраль может стать напряженным временем.

Невролог Евдокимов сказал, что во время магнитных бурь не стоит садиться за руль
Фото: Unsplash by Jaromír Kavan is licensed under public domain

Первая и вторая декады месяца пройдут без особых магнитных колебаний, однако 25, 26 и 27 числа ожидается наивысший уровень геомагнитной активности. Эксперты также подчеркивают, что конкретное воздействие зависит от солнечных возмущений, и за несколько дней до события можно будет предоставить более точный прогноз.

Пока что медицинские специалисты призывают быть осторожными, поскольку колебания магнитного поля сильнее воздействуют на людей, чувствительных к таким явлениям. Александр Евдокимов советует воздерживаться от перегрузок, следить за режимом сна и поддерживать достаточный уровень гидратации.

Врач также считает целесообразным временно отказаться от вождения.

"В наше время предпочтительнее воздержаться от использования транспортных средств. Многие люди становятся рассеянными, водители могут проявлять невнимательность и отвлекаться," — подчеркнул он.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
Популярное
Как часто, какой водой и как правильно поливать замиокулькас

Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.

Полив замиокулькаса
В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет
Водителям старше 50 лет на дорогах не рады: для них пересмотрят правила вождения
Опытные огородники научились у китайцев, как за 2 минуты подвязать помидоры
Посадите этот "аленький цветочек" в саду: он неприхотлив и полезен — этот многолетник станет ярким украшением сада
Выступит ли Польша против РФ вместо обескровленной и обворованной Украины Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке
Названы 4 вещи, возмутившие немецких туристов в России
На ободке унитаза бактерий меньше, чем на этих 6 обычных вещах, которыми пользуемся постоянно
На ободке унитаза бактерий меньше, чем на этих 6 обычных вещах, которыми пользуемся постоянно
Последние материалы
Невролог Евдокимов сказал, что во время магнитных бурь не стоит садиться за руль
Салат с красной рыбой и разными цитрусовыми: лёгкий, готовится без майонеза
Семь регионов России для оздоровления: где путешествовать ради здоровья
Politico: готовящийся пакет санкций ЕС против России будет символическим
Палеонтологи объяснили, зачем доисторической рыбе выдающаяся челюсть
Остатки овощей и фруктов помогут повысят плородие почвы
СМИ раскрыли тайну визита Нуланд на Украину
Нидерландская Yandex N.V. продала российский «Яндекс» частным лицам
Диетологи признали диету с ограничением калорий лучше интервального голодания
Экологичные и эффективные: домашние экобомбочки для стирки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников