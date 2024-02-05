Невролог Александр Евдокимов предупредил граждан России о том, что в период магнитной бури следует воздерживаться от управления автомобилем. По мнению специалистов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, февраль может стать напряженным временем.
Первая и вторая декады месяца пройдут без особых магнитных колебаний, однако 25, 26 и 27 числа ожидается наивысший уровень геомагнитной активности. Эксперты также подчеркивают, что конкретное воздействие зависит от солнечных возмущений, и за несколько дней до события можно будет предоставить более точный прогноз.
Пока что медицинские специалисты призывают быть осторожными, поскольку колебания магнитного поля сильнее воздействуют на людей, чувствительных к таким явлениям. Александр Евдокимов советует воздерживаться от перегрузок, следить за режимом сна и поддерживать достаточный уровень гидратации.
Врач также считает целесообразным временно отказаться от вождения.
"В наше время предпочтительнее воздержаться от использования транспортных средств. Многие люди становятся рассеянными, водители могут проявлять невнимательность и отвлекаться," — подчеркнул он.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.