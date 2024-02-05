Чего точно не стоит делать во время магнитных бурь: ознакомьтесь с информацией и будьте бдительный

Невролог Евдокимов сказал, что во время магнитных бурь не стоит садиться за руль

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невролог Александр Евдокимов предупредил граждан России о том, что в период магнитной бури следует воздерживаться от управления автомобилем. По мнению специалистов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, февраль может стать напряженным временем.

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Первая и вторая декады месяца пройдут без особых магнитных колебаний, однако 25, 26 и 27 числа ожидается наивысший уровень геомагнитной активности. Эксперты также подчеркивают, что конкретное воздействие зависит от солнечных возмущений, и за несколько дней до события можно будет предоставить более точный прогноз.

Пока что медицинские специалисты призывают быть осторожными, поскольку колебания магнитного поля сильнее воздействуют на людей, чувствительных к таким явлениям. Александр Евдокимов советует воздерживаться от перегрузок, следить за режимом сна и поддерживать достаточный уровень гидратации.

Врач также считает целесообразным временно отказаться от вождения.

"В наше время предпочтительнее воздержаться от использования транспортных средств. Многие люди становятся рассеянными, водители могут проявлять невнимательность и отвлекаться," — подчеркнул он.