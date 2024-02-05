Вечный вопрос о диетах: найден самый простой и вкусный способ сбросить лишние килограммы

Диетологи признали диету с ограничением калорий лучше интервального голодания

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интервальное голодание представляет собой ряд методов, при которых люди ограничивают потребление пищи в течение нескольких дней в неделю или определенные часы в течение каждого дня. Эти диеты стали популярными в последние годы.

Фото: openverse "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Прежние исследования эффективности интервального голодания давали разнонаправленные результаты, хотя в основном подтверждали его безопасность и сравнимую эффективность с диетами, ограничивающими калорийность. Недавнее исследование проведено с целью выяснить, существует ли какая-то уникальная польза от интервального голодания, не связанная с ограничением калорий.

Участников исследования подразделили на три группы. Первая группа практиковала голодание через день, но в день после голодания употребляла на 100% больше обычного. Вторая группа следовала аналогичному графику, но увеличивала потребление на 50%, а третья группа сокращала калорийность ежедневного рациона на 25%. Никто из участников не страдал от ожирения.

Участники второй и третьей группы уменьшили калорийность своего рациона одинаково. Однако у группы, которая сокращала общую калорийность, не было заметного эффекта на вес, за исключением уменьшения объема жира в организме.

Через четыре недели участники группы, не прибегавшие к голоданию, потеряли в среднем 1,9 килограмма, в основном из-за потери жира. Те, кто придерживался интервального голодания, уменьшили свой вес на примерно 1,6 килограмма, но половина этой потери пришлась на мышечную ткань.

Группа, голодающая через день и увеличивающая потребление в два раза после голодания, показала крайне незначительную потерю веса. Это подчеркивает, что без ограничения общей калорийности такой подход оказывается неэффективным.

Профессор Джеймс Беттс из Университета Бата, ведущий автор исследования, отмечает: "Многие считают, что голодание может быть особенно эффективным для похудения или имеет особые преимущества для обмена веществ. Но наше исследование свидетельствует о том, что в сравнении с более традиционными диетами нет ничего особенного".

Ученые также подчеркивают, что голодание может привести к потере мышечной массы и затруднить поддержание высокого уровня физической активности, что может отразиться на здоровье в будущем.