Интервальное голодание представляет собой ряд методов, при которых люди ограничивают потребление пищи в течение нескольких дней в неделю или определенные часы в течение каждого дня. Эти диеты стали популярными в последние годы.
Прежние исследования эффективности интервального голодания давали разнонаправленные результаты, хотя в основном подтверждали его безопасность и сравнимую эффективность с диетами, ограничивающими калорийность. Недавнее исследование проведено с целью выяснить, существует ли какая-то уникальная польза от интервального голодания, не связанная с ограничением калорий.
Участников исследования подразделили на три группы. Первая группа практиковала голодание через день, но в день после голодания употребляла на 100% больше обычного. Вторая группа следовала аналогичному графику, но увеличивала потребление на 50%, а третья группа сокращала калорийность ежедневного рациона на 25%. Никто из участников не страдал от ожирения.
Участники второй и третьей группы уменьшили калорийность своего рациона одинаково. Однако у группы, которая сокращала общую калорийность, не было заметного эффекта на вес, за исключением уменьшения объема жира в организме.
Через четыре недели участники группы, не прибегавшие к голоданию, потеряли в среднем 1,9 килограмма, в основном из-за потери жира. Те, кто придерживался интервального голодания, уменьшили свой вес на примерно 1,6 килограмма, но половина этой потери пришлась на мышечную ткань.
Группа, голодающая через день и увеличивающая потребление в два раза после голодания, показала крайне незначительную потерю веса. Это подчеркивает, что без ограничения общей калорийности такой подход оказывается неэффективным.
Профессор Джеймс Беттс из Университета Бата, ведущий автор исследования, отмечает: "Многие считают, что голодание может быть особенно эффективным для похудения или имеет особые преимущества для обмена веществ. Но наше исследование свидетельствует о том, что в сравнении с более традиционными диетами нет ничего особенного".
Ученые также подчеркивают, что голодание может привести к потере мышечной массы и затруднить поддержание высокого уровня физической активности, что может отразиться на здоровье в будущем.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.