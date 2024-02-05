Как проверить уровень холестерина без похода в больницу: советы врачей

Врачи рассказали, что бляшки на веках говорят о проблемах с холестерином

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уровень холестерина вызывает беспокойство не только у медицинских специалистов, но и у пациентов. Повышенные показатели могут привести к образованию атеросклеротических бляшек, сужению сосудов, нарушению кровообращения, а в крайних случаях — к возможному инсульту или инфаркту.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Часто симптомы остаются незамеченными, и проблема выявляется лишь в процессе обследования. Однако существует несколько признаков, которые могут помочь определить уровень холестерина без проведения анализов.

Около 80% холестерина в организме производится в клетках печени. Регулирование этого процесса зависит от уровня холестерина в крови. Гормоны коры надпочечников и глюкагон стимулируют его выработку, в то время как щитовидная железа тормозит этот процесс.

Оставшиеся 20% холестерина поступают с пищей, особенно из продуктов животного происхождения. Однако на уровень холестерина также влияют привычки и режим питания. Ранние подъемы без завтрака, активный образ жизни, неправильное питание и поздний ужин могут нарушить обмен веществ.

Появление нехарактерных отложений, бляшек на веках и бело-серых кругов на роговице глаз может свидетельствовать о проблемах с холестерином. При обнаружении подобных изменений следует обратиться к врачу. Для более точной оценки холестеринового обмена рекомендуется провести липидограмму, включающую общий холестерин и другие параметры.

Для поддержания нормального уровня холестерина врачи рекомендуют соблюдать правильное питание, получать достаточный сон, заниматься физической активностью, отказаться от курения и увеличить потребление свежих овощей, фруктов и морской рыбы. Потребление животных жиров, таких как яйца или колбаса, следует ограничивать. Важно помнить, что самостоятельная диагностика не может заменить консультацию врача и проведение соответствующих анализов.