Рабочая смена ночью увеличивает риск этого заболевания в десятки раз: заключение китайский врачей

Врачи Китая рассказали, что работа в ночную смену повышает риск мерцательной аритмии

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа врачей из Китая провела исследование, направленное на оценку взаимосвязи между работой в ночные смены и риском развития фибрилляции предсердий, что представляет собой учащенный и нерегулярный ритм сердца. Этот вид аритмии часто сопровождается образованием тромбов в предсердиях, что увеличивает вероятность эмболического инсульта.

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Исследование включало анализ здоровья более 283,6 тысяч человек из базы данных Биобанка Великобритании.

Ученые фокусировались на сердечно-сосудистых заболеваниях участников и их графиках работы в разные периоды жизни. Используя метод медико-генетической рандомизации, они оценили общий генетический риск развития фибрилляции предсердий, основанный на 166 генетических вариациях, связанных с этим расстройством.

За более чем десятилетний период наблюдений фибрилляция предсердий была выявлена у 5,7 тысячи участников. Результаты анализа данных были скорректированы с учетом различных факторов риска, включая возраст, вес, вредные привычки, материальное положение, продолжительность сна и хронотип ("сова" или "жаворонок").

Полученные данные показали, что у людей, занимающихся ночными сменами, вероятность развития фибрилляции предсердий выше на 12%, чем у тех, кто работает в стандартном графике. У тех, кто работал в ночные смены более десяти лет, риск увеличился до 18%, а для тех, кто отработал от трех до восьми ночных смен в неделю более 10 лет, риск увеличился на 22%.

Интересным результатом оказалось то, что ночная работа оказалась более опасной для здоровья сердца женщин, чем для мужчин, у которых, как известно, больше подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям. У женщин, работающих в ночные смены более десяти лет, риск фибрилляции предсердий увеличился на 67%.

Ученые также обнаружили, что регулярная физическая активность эффективно снижает риск развития этой аритмии при работе в ночные смены. Те, кто занимался физическими упражнениями средней интенсивности не менее 150 минут в неделю или 75 минут с высокой интенсивностью, имели значительно меньший риск развития фибрилляции предсердий, отметили авторы исследования.