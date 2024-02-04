Врач Зубова перечислила самые редкие виды онкологии

Врач Зубова: один из наиболее редких видов онкологии — рак сердца

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онкологические недуги являются одной из главных причин преждевременных смертей во всем мире. Ежегодно эти опасные заболевания уносят жизни миллионов людей.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Врач-хирург Нина Зубова в интервью "Известиям" напомнила, что 4 февраля является Всемирным днём борьбы с раковыми заболеваниями. Также она проинформировала о самых редких видах онкологии.

Во-первых, рак сердца встречается редко, так как орган состоит в основном из медленно обновляющихся клеток мышечной и соединительной ткани. Главным симптомом этого вида онкологии является внезапная сердечная недостаточность. Хордома — агрессивная опухоль относительно неизвестного происхождения, чаще всего развивается в позвоночнике. Очень редко встречается рак тонкой кишки: его распространенность составляет менее 1 случая на 100 тыс. населения. Редко встречается и рак Педжета. Он развивается в соске молочной железы и ареоле. Опухоль составляет всего 0,5-5% от всех случаев злокачественных новообразований груди.