Этот тип детей чаще страдает от "ленивого глаза": заключение исследования врачей

Врачи рассказали, что дети из бедных семей чаще страдают от "ленивого глаза"

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Амблиопия, также известная как "ленивый глаз", представляет собой нарушение зрительного восприятия, при котором один из глазов играет меньшую роль в процессе зрения. Это приводит к тому, что мозг воспринимает различные "картинки", неспособные их объединить в единую картину.

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В результате зрительный процесс этого "ленивого глаза" получает ограниченное количество визуальных сигналов, и мозг подавляет поступающую от него информацию, что в конечном итоге приводит к постепенному ухудшению зрения. Важно отметить, что вылечить амблиопию возможно только до подросткового возраста, и позднее восстановление нарушенного зрения практически невозможно.

Факторы, повышающие вероятность развития амблиопии, включают косоглазие, в том числе наследственное, недоношенность, низкая масса тела при рождении и другие.

Исследование, проведенное учеными Еврейского университета в Иерусалиме, охватывало данные 1,3 миллиона молодых людей в возрасте 16-18 лет, проходивших медицинское обследование, включая проверку зрения, перед призывом в израильскую армию с 1993 по 2017 годы. В результате исследования было выявлено, что амблиопия была диагностирована у 14,3 тысячи юношей и девушек.

За наблюдательный период общая распространенность этой патологии уменьшилась практически вдвое, с 1,59% до 0,87%, что, вероятно, связано с улучшением профилактики заболеваний зрения у детей. Однако, анализ данных также выявил, что у детей из семей с низким уровнем дохода вероятность развития амблиопии значительно выше по сравнению с их более состоятельными сверстниками.

Риск "ленивого глаза" также оказался повышенным среди эмигрантов, включая тех, кто прибыл из стран бывшего СССР и Северной Африки. Это может быть связано с ограниченными возможностями для своевременной профилактики заболеваний у детей в этих семьях, считают ученые.

Дополнительно, исследователи выявили связь амблиопии с сниженными когнитивными функциями и предположили, что это нарушение может затруднить процесс чтения, что в свою очередь приводит к ухудшению навыков мышления. Среди других статистически значимых факторов риска "ленивого глаза" ученые также упомянули ожирение, низкий рост и принадлежность к ультраортодоксальной религиозной общине.