Волшебный овощ: этот представитель избавит вас от внутреннего жира

Your browser does not support the audio element.

Ожирение в области живота, также известное как абдоминальное или брюшное ожирение, представляет собой значительный фактор риска развития сахарного диабета, метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний. Это состояние широко распространено, с каждым третьим взрослым человеком в США, страдающим от него. Особенно опасны отложения внутреннего (висцерального) жира по сравнению с подкожным жиром.

Фото: openverse "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.