Волшебный овощ: этот представитель избавит вас от внутреннего жира

Диетологи рассказали, что авокадо помогает избавиться от внутреннего жира

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ожирение в области живота, также известное как абдоминальное или брюшное ожирение, представляет собой значительный фактор риска развития сахарного диабета, метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний. Это состояние широко распространено, с каждым третьим взрослым человеком в США, страдающим от него. Особенно опасны отложения внутреннего (висцерального) жира по сравнению с подкожным жиром.

Фото: openverse "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Стандартные методы борьбы с ожирением, такие как диета и физическая активность, могут помочь сократить отложения внутреннего жира. Однако они не всегда эффективны. В связи с этим исследователи из США и Великобритании обратили внимание на диетические свойства авокадо, так как оно содержит компоненты, полезные для обмена веществ, такие как ненасыщенные жирные кислоты, каротиноиды и клетчатка.

Предыдущие исследования уже указывали на связь между регулярным употреблением авокадо и более низким уровнем брюшного ожирения. В новом исследовании авторы стремились сравнить эффект добавления авокадо к диете с обычным количеством калорий без их ограничения.

В рамках исследования 105 участников в возрасте 25-45 лет с избыточным весом были разделены на две группы. Половина из них в течение 12 недель употребляла по одному авокадо в дополнение к обычному рациону, в то время как вторая группа получала тот же рацион, но без авокадо.

В результате исследования было выявлено, что у женщин, употребляющих авокадо, наблюдалось более заметное уменьшение количества внутреннего жира по сравнению с женщинами из контрольной группы. Также отмечено снижение отношения внутреннего и подкожного жира. Ученые пришли к выводу, что авокадо может способствовать перераспределению жира у женщин, сокращая его отложения вокруг внутренних органов.

У мужчин уровень внутреннего жира не уменьшился при употреблении авокадо. Также не наблюдалось улучшений чувствительности тканей к инсулину у мужчин и женщин, следующих данной диете. Наиман Хан, соавтор исследования из Иллинойсского университета, отметил: "Хотя ежедневное употребление авокадо не сказалось на толерантности к глюкозе, мы обнаружили положительное воздействие такого диетического паттерна на распределение жира. Факт, что эти изменения были заметны только у женщин, указывает на потенциальную роль гендера в реакции на диетические воздействия".