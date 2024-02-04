Куда бежать с синдромом беспокойных ног: ответ врачей

Врачи призвали лечить "синдром беспокойных ног" с первых симптомов

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно данным Национального института неврологических расстройств США, синдром беспокойных ног (СБН), также известный как болезнь Уиллиса-Экбома, чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Люди, страдающие от этого синдрома, часто испытывают сложности в точном описании симптомов, так как в этом состоянии нет явных болевых ощущений. Вместо этого возникает постоянное желание двигать ногами, иногда ограничивающееся только одной из них. Это навязчивое ощущение усиливается вечером и ночью, особенно в состоянии покоя.

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В редких случаях люди, страдающие от СБН, также могут испытывать беспокойство в руках, туловище и лице. Во время сна проявляется непроизвольное подергивание ног каждые 15-30 секунд, иногда продолжающееся всю ночь. Для 15% этот синдром становится причиной хронической бессонницы, что существенно ухудшает качество сна и вызывает дневную сонливость, тревожность, снижение концентрации и работоспособности.

Более половины случаев СБН возникает независимо от других неврологических или соматических заболеваний. Ученые предполагают, что генетические факторы могут быть вовлечены, поскольку определенные генетические варианты были выявлены в семьях, у членов которых синдром проявился до 40 лет.

Согласно данным NINDS, имеются убедительные свидетельства связи между этим состоянием и дисфункцией базальных ганглиев - участков мозга, отвечающих за контроль движений.

СБН также могут быть вызваны:

Дефицитом железа

Чрезмерным потреблением алкоголя, табака и кофеина

Применением определенных препаратов, включая противорвотные, антипсихотические, антигистаминные и антидепрессанты

Беременностью

Невропатией

Тяжелыми неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, синдром Туррета и другие.

На данный момент отсутствует эффективное лекарство для окончательного избавления от синдрома беспокойных ног. Однако можно уменьшить или смягчить симптомы и контролировать это состояние. Врачи обычно рекомендуют проверить уровень железа в крови, при необходимости устранить его дефицит, а также избегать алкоголя, курения и кофеина, а также увеличивать продолжительность сна.

Для облегчения симптомов СБН применяются противосудорожные лекарства и препараты, содержащие дофамин, которые обычно прописываются пациентам с болезнью Паркинсона. В редких случаях, когда проявления синдрома слишком тяжелы, врач может рассмотреть возможность назначения опиатов.