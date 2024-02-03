Онколог Гадзиян: эти продукты лучше убрать со стола, так как они опаснее соли и сахара

Врач Гадзиян назвал два продукта, которые вреднее сахара и соли

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт рассказал о двух продуктах, которые, несмотря на свою востребованность, очень вредны для здоровья.

Фото: Wikipedia by Rainer Zenz is licensed under CC BY-SA 3.0

Врач-онколог Марк Гадзиян в своем Telegram-канале предупредил, что чипсы и копченая колбаса являются самой опасной едой, передаёт "Российская газета". В них содержится много канцерогенов, которые повышают риск развития онкологических заболеваний.

Сахар и соль тоже вредны, но полностью исключать их из рациона нельзя, так как они содержатся в большинстве продуктов, но очень важно контролировать объём их употребления, считает медик. Он также посоветовал ограничить себя в мясных изделиях и пить больше жидкости. Но крепкий алкоголь губительно действует на нейроны головного мозга. Кроме того, чрезмерное потребление крепкого алкоголя может привести к различным печеночным заболеваниям, таким как цирроз, жировая дистрофия и гепатит.

В заключение он предупредил, что ряд нарушений питания, в частности, употребление блюд, богатых животными жирами, может спровоцировать развитие опасных недугов, включая онкологию.