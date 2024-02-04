Выпивайте 3-4 чашки этого напитка в день, и вы забудете о фиброзе печени

Ученые рассказали, что 3-4 чашки кофе в день избавят от риска фиброза печени

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты провели анализ данных 4,5 тысяч взрослых американцев, участвовавших в Национальном исследовании здоровья и питания и проходивших эластометрию — метод диагностики, определяющий степень фиброза печени по измерению ее тканевой эластичности.

Фото: openverse.org by BOMBMAN is licensed under CC BY 2.0.

Результаты исследования не выявили связи между употреблением кофе и показателями ожирения печени, однако обнаружено влияние кофе на жесткость тканей этого органа. У лиц, потребляющих три и более чашек в день, уровень жесткости был в три раза ниже по сравнению с теми, кто употреблял меньше кофе или вовсе не употреблял его. Кроме того, у любителей кофе снижен риск развития прогрессирующего фиброза печени. Примечательно, что кофеин в кофе сыграл роль в этой связи, поскольку кофе без кофеина не показал аналогичного профилактического эффекта, отметили авторы исследования.

Ранее проведенное крупное исследование с участием почти полумиллиона жителей Великобритании подтвердило, что употребление трех и более чашек кофе в день снижает вероятность развития хронических заболеваний печени на 20%. Кофеманы также имеют на 49% меньший риск смерти от этих патологий.

Наибольшую пользу для профилактики хронических заболеваний печени оказывает натуральный молотый кофе. Растворимые напитки и кофеиновые заменители также оказывают профилактический эффект, хотя в меньшей степени.

Авторы исследования подчеркнули важность полученных результатов в свете нехватки эффективных стратегий профилактики и лечения хронических заболеваний печени.